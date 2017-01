Trump dice que su prioridad es proteger a EU

HERMOSILLO, Sonora(GH)

The joint statement of former presidential candidates John McCain & Lindsey Graham is wrong - they are sadly weak on immigration. The two... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de enero de 2017

...Senators should focus their energies on ISIS, illegal immigration and border security instead of always looking to start World War III. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de enero de 2017

En medio de protestas en todo el país sobre la polémica orden de inmigración del presidente Donald Trump, el mandatario no retrocedió de su plan, diciendo que su "primera prioridad siempre será proteger y servir a nuestro país", informa The Boston Globe Trump dio a conocer la declaración el domingo por la tarde, dos días después de que firmó una orden ejecutiva que prohíbe a refugiados, inmigrantes y extranjeros de siete países mayormente musulmanes de entrar a Estados Unidos.Trump también tuiteó poco después de enviar la declaración, hostigando a los senadores John McCain y Lindsey Graham por sus críticas a su plan."La declaración conjunta de los ex candidatos presidenciales John McCain y Lindsey Graham está equivocada - son tristemente débiles en la inmigración. Los dos enunciadores deben concentrar sus energías en el ISIS, la inmigración ilegal y la seguridad fronteriza en lugar de buscar siempre comenzar la Tercera Guerra Mundial ", dijo Trump.En su declaración escrita, Trump dijo que "Estados Unidos es una nación orgullosa de inmigrantes y seguiremos mostrando compasión a aquellos que huyen de la opresión, pero lo haremos mientras protejamos a nuestros propios ciudadanos y frontera. América siempre ha sido la tierra de los libres y el hogar de los valientes"."Para ser claro, esto no es una prohibición musulmana, como los medios de comunicación están falsamente informando. No se trata de religión, sino de terror y de mantener a nuestro país a salvo ", dijo Trump. "Hay más de 40 países diferentes en todo el mundo que son mayoría musulmanes que no se ven afectados por esta orden".Trump dijo que su administración volvería a emitir visados a los países afectados "una vez que estamos seguros de que hemos revisado e implementado las políticas más seguras durante los próximos 90 días"."Tengo un gran sentimiento por las personas involucradas en esta horrible crisis humanitaria en Siria", dijo Trump, refiriéndose a la parte de la orden que prohíbe a los refugiados sirios de entrar en Estados Unidos. "Mi primera prioridad será siempre proteger y servir a nuestro país, pero como presidente encontraré maneras de ayudar a todos los que están sufriendo".El presidente Donald Trump ordenó por decreto que se impida el ingreso a Estados Unidos de cualquier refugiado durante cuatro meses y suspendió indefinidamente a los provenientes de Siria, alegando que la prohibición es necesaria para mantener fuera del país a los "terroristas islámicos radicales".La orden ejecutiva firmada el viernes suspendió inmediatamente un programa que el año pasado permitió reasentar en Estados Unidos a unas 85.000 personas desplazadas por la guerra, la opresión política, el hambre y los prejuicios religiosos.Citando el temor de una infiltración terrorista, Trump bloqueó indefinidamente el paso a quienes huyen de la guerra civil en Siria e impuso una prohibición de 90 días a todos los que traten de migrar a Estados Unidos desde siete naciones de mayoría musulmana."Queremos asegurarnos de que no estamos admitiendo en nuestro país las mismas amenazas por las que nuestros soldados están luchando en ultramar", dijo Trump al firmar el decreto en el Pentágono. "Solo queremos admitir en nuestro país a quienes apoyen a nuestra nación y amen profundamente a nuestro pueblo".Trump dijo que la suspensión en el programa de refugiados era necesaria para darle tiempo a las agencias para desarrollar un sistema de selección más estricto.Aunque el decreto no especificó qué pasos adicionales quiere que tomen el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, el presidente ordenó a los funcionarios que revisen el proceso de solicitud y aprobación de refugiados y que busquen nuevas medidas que impidan abusos contra el programa de refugiados.Durante la congelación, el gobierno de Estados Unidos podrá admitir refugiados caso por caso y continuará procesando solicitudes de personas que aleguen persecución religiosa, "siempre que la religión del individuo sea una religión minoritaria en el país del individuo".En una entrevista con CBN News, Trump dijo que los cristianos perseguidos tendrían prioridad en solicitar el estatuto de refugiado."Vamos a ayudarles", dijo Trump. "Han sido tratados horriblemente".Trump firmó la orden ejecutiva en el más robusto de sus primeros días en la presidencia en lo que se refiere a seguridad nacional y política exterior. Se reunió con la primera ministra británica, Theresa May, y tuvo una larga conversación telefónica con el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto Cuando era candidato, Trump prometió una prohibición temporal de toda la inmigración musulmana a Estados Unidos. Posteriormente cambió su enfoque, diciendo que pondría en marcha procedimientos de "investigación extrema" para detectar a personas que lleguen a la nación procedentes de países con vínculos terroristas.El Departamento de Estado dijo que la prohibición de tres meses en la directiva se aplica a Irak, Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen, todas naciones de mayoría musulmana.