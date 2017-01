Líderes europeos se oponen a orden migratoria de Trump

BERLÍN, Alemania(AP)

Las líderes de Gran Bretaña y Alemania se alinearon el domingo con aliados estadounidenses para criticar la orden ejecutiva de Donald Trump de prohibir el ingreso de refugiados y de inmigrantes de países de mayoría musulmana a Estados Unidos, aun cuando políticos de extrema derecha en el continente celebraron el plan del gobierno estadounidense.



La primera ministra británica Theresa May "no está de acuerdo" con la orden de Trump y confrontará al gobierno estadounidense si la medida tiene efectos adversos hacia los británicos, dijo un portavoz.



El comentario oficial trascendió luego que May rehusara condenar la orden de Trump durante su visita a Turquía. May dijo en Turquía que la decisión era un asunto exclusivo de Estados Unidos.



La canciller alemana Angela Merkel también lamentó la orden.

"Ella está convencida de que incluso la necesaria, determinada lucha contra el terrorismo no justifica poner a gente de origen específico o fe en particular bajo sospecha general", dijo el portavoz de Merkel, Steffen Seibert.



Merkel abordó el asunto durante una llamada telefónica con Trump el sábado, citando la Convención para Refugiados de Ginebra de 1951, que llama a los signatarios a aceptar a gente que huye de guerras, dijo Seibert.



"El gobierno de Alemania ahora evaluará qué consecuencias tienen las medidas del gobierno estadounidenses para los ciudadanos alemanes con doble ciudadanía y, de ser necesario, dirigir sus intereses hacia nuestros socios estadounidenses", dijo.



Un comunicado inicial que Estados Unidos y Alemania emitieron de manera conjunta, tras la llamada, no hacía mención del asunto de refugiados ni la prohibición de entrada a Estados Unidos.



Uno de los primeros líderes en levantar su voz de protesta fue el presidente francés Francois Hollande, quien dijo el sábado que "cuando (Trump) rechaza la llegada de refugiados, mientras Europa ha cumplido con su deber, debemos de responderle".