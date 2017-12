Trump ataca a China por entregar petróleo a Corea del Norte

WASHINGTON D.C. (AP )

El presidente Donald Trump criticó enérgicamente a China el jueves tras recibir informes de que buques de ese país transfirieron petróleo a naves norcoreanas en alta mar, y sostuvo que “¡jamás habrá una solución amistosa al problema de Corea del Norte si esto sigue ocurriendo!”.



Trump tuiteó que China fue “sorprendida CON LAS MANOS EN LA MASA” y se declaró “muy decepcionado que China permita que vaya petróleo a Corea del Norte”.



El mandatario no entró en detalles.



China facilita la vasta mayoría del comercio y de los suministros que entran a Corea del Norte. Apenas hace dos semanas, Trump elogió a China por ayudar en los esfuerzos contra Pyongyang, incluyendo al apoyar tres resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU este año -la más reciente fue la semana pasada- debido a las pruebas nucleares y misilísticas norcoreanas.



Sin embargo, el jueves el periódico surcoreano Chosun Ilbo dijo que de acuerdo con funcionarios a los que no identificó, buques chinos han entregado petróleo a naves norcoreanas unas 30 veces desde octubre.



El Ministerio del Exterior chino asegura que ha aplicado las sanciones de la ONU. Una vocera del ministerio dijo el miércoles que no tenía información sobre el hecho más reciente, pero que Beijing ha aplicado las restricciones comerciales de la manera más estricta.



El Departamento de Estado no respondió inmediatamente a pedidos de comentarios sobre ese informe. Pero en un artículo publicado el jueves, el secretario de estado Rex Tillerson pidió a China “ejercer presión económica decisiva” contra Norcorea.



"China ha implementado ciertas sanciones, pero podría y debería hacer más”, escribió Tillerson en un artículo en The New York Times.



El comercio buque-a-buque con Norcorea en alta mar está prohibido bajo las sanciones aprobadas por la ONU el 11 de septiembre pasado.



Las sanciones más recientes, aprobadas el viernes, reduce drásticamente el comercio permitido de productos petroleros refinados con el país.



El mes pasado, el Departamento del Tesoro sancionó a seis compañías navieras norcoreanas y 20 de sus naves, y publicó fotos de lo que según dijo era un buque norcoreano recibiendo combustible el 19 de octubre en violación de las sanciones. Ese comunicado no especificó si buques chinos estaban involucrados.



Trump ha dado declaraciones contradictorias sobre la cooperación china en el tema de Norcorea, país que a pesar de las sanciones este año ha mejorado sus capacidades para colocar una ojiva nuclear sobre un misil capaz de alcanzar el territorio continental estadounidense.

El 15 de diciembre, Trump dijo que China sí estaba cooperando pero Rusia no.



"China está ayudando pero Rusia no está ayudando. Nos gustaría tener la ayuda de Rusia, es muy importante”, dijo Trump a reporteros tras una conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin.