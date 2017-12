EU: Arrestan a peluquero por dejar a joven como Larry Fine de los Tres Chiflados

MADISON, Wisconsin(AP)

(MADISON, Wis.) — Police in Madison, Wisconsin, arrested a hairstylist after he gave a customer a very unwanted Larry Fine hairdo.



Police spokesman Joel DeSpain says the 22-year-old victim told officers the stylist asked him t… — Luc Chaoui (@lucchaoui) 28 de diciembre de 2017

Madison barber who gave guy unwanted Stooges haircut, reminds me that old Larry looked better than young Larry Fine pic.twitter.com/nxc64b7x4o — Steve Palec (@stevepalec) 28 de diciembre de 2017

La policía de Madison, Wisconsin, arrestó a un estilista después de que le hizo a un cliente un peinado tipo Larry Fine de los Tres Chiflados.El portavoz policial Joel DeSpain declaró que la víctima de 22 años dijo a los agentes que el estilista le pidió que dejara de moverse y que no moviera la cabeza durante el corte de pelo.El diario Wisconsin State Journal informa que DeSpain señaló que el estilista rasguñó la oreja al cliente con sus tijeras antes de cortar el cabello por la mitad de la cabeza del joven con su máquina, "dejándolo con un aspecto un poco como Larry de 'The Three Stooges'".DeSpain dio a conocer que los agentes arrestaron al estilista de 46 años, Khaled A. Shabani, quien se declaró no culpable de mala conducta el miércoles.DeSpain dice que Shabani le dijo a los oficiales que fue un accidente.