Solución de dos Estados, única vía para la paz en Medio Oriente

WASHINGTON D.C. (AP)

El secretario de Estado de EU, John Kerry, aseguró hoy que su país no va a "defender una dinámica peligrosa" y que sigue apoyando una "solución de dos Estados" como "única forma" de lograr una paz "duradera" en el conflicto entre Israel y Palestina.



Kerry defendió así en una comparecencia en el Departamento de Estado la decisión de su gobierno de no emplear su poder de veto en la votación del pasado viernes en el Consejo de Seguridad de la ONU que exigió a Israel el fin a su política de asentamientos en territorios palestinos.



El Consejo de Seguridad del organismo exigió a Israel que deje de construir asentamientos en territorios palestinos ocupados; faltando a su tradicional postura, EU se abstuvo de votar y proteger al estado hebreo.



Consejo de la ONU aprueba resolución contra asentamientos de Israel

"Ese voto tenía el objetivo de defender la solución de dos Estados", dijo Kerry, cuyo Gobierno había protegido a Israel en el pasado de resoluciones parecidas a la aprobada el viernes pese a oponerse a su política de establecer nuevas colonias en territorios palestinos.



La decisión de no oponerse fue adoptada "de acuerdo a nuestros valores", afirmó el secretario de Estado sobre la resolución, que fue aprobada con 14 votos a favor y la única abstención de Estados Unidos.



Kerry aprovechó también para criticar al gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que calificó como el más inclinado a la derecha de la historia del país y con una "agenda impulsada por los elementos más extremistas".