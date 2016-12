Apedrean auto de Macri, resulta ileso

BUENOS AIRES(AP )

El presidente argentino Mauricio Macri resultó ileso el miércoles luego de que una decena de personas rompieron a piedrazos dos vidrios del vehículo en el que se desplazaba en la provincia sureña de Neuquén.



Los agresores atacaron la camioneta en la que Macri, de 57 años, se dirigía al acto de inauguración de un centro de información turística en Villa Traful, unos mil 600 kilómetros al suroeste de Buenos Aires.



Un comunicado de la presidencia no precisó la identidad de los agresores ni qué vidrios del vehículo resultaron rotos, pero señaló que "la agenda del Jefe de Estado continúa en forma normal".



Nicolás Lagos, alcalde de Villa Traful, dijo al canal de cable Todo Noticias que los agresores habrían sido manifestantes de la Asociación de Trabajadores del Estado de la ciudad de Neuquén y que la camioneta que usaba Macri, perteneciente al municipio, no tenía los vidrios blindados.



En tanto, el subsecretario de Seguridad de Neuquén, Gustavo Pereyra, señaló al mismo medio que la justicia se disponía a ordenar el allanamiento de una vivienda en Villa Traful ocupada por unas 20 personas entre las que estarían los agresores.



"Hay orden de custodiar la vivienda para que no entre ni salga nadie y si sale alguien lo vamos a detener... tenemos la orden del fiscal de allanar", añadió.



Macri, quien ha implementado medidas de ajuste en un contexto de recesión económica, dijo durante el acto de inauguración del centro de información turística que "más allá de las dificultades este ha sido un año positivo" y enfatizó que "de nada sirve agredirnos o estar divididos cuando tenemos que estar juntos".



El mandatario, quien lleva en el poder poco más de un año, fue agredido en agosto de forma similar en la ciudad de Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, y durante los últimos meses ha recibido amenazas de muerte a través de las redes sociales y llamadas telefónicas a la línea de emergencias 911.



Ante ello el gobierno decidió ultimar los trabajos en la camioneta blindada Mercedes Benz que Macri comenzaría a utilizar en las próximas semanas.



"Hay un mensaje muy tétrico de una persona que dice 'vamos a matar a Macri por lo que está haciendo''', explicó tres días atrás la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre la última amenaza de muerte que recibió el mandatario.



En un video divulgado en las redes sociales se ven ocho balas junto a un papel escrito en el que se lee "Sr. Presidente Macri" y una voz distorsionada que advierte "nadie nos va a detener... pronto, muy pronto va a morir".