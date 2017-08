Grupo de ayuda reporta disparos en Houston

HOUSTON, Texas(AP )

Autoridades de Houston afirmaron que no han recibido reportes de disparos en contra de un grupo de voluntarios conocidos como Cajun Navy, pese a que un portavoz de la agrupación denunció la agresión.



Cajun Navy es un grupo de voluntarios que se formó en Luisiana después del huracán Katrina y han desplegado personal durante las inundaciones provocadas por Harvey en Texas.



Clyde Cain, de Cajun Navy de Luisiana, escribió el lunes en la página de Facebook de la organización que no estaba seguro si los saqueadores les dispararon a los rescatistas o si solo hicieron disparos al aire. Nadie resultó lesionado.



El centro de Operaciones de Emergencia de Houston dijo que revisó con la policía, que no había recibido ningún reporte de que se les hubiera disparado a miembros de Cajun Navy.



Cain describió una escena caótica entre las inundaciones. Señaló que algunas personas se hacen pasar por personal de rescate para robar.

Afirmó que Cajun Navy procede con mucho cuidado cuando se acerca a negocios que pudieran ser blanco de los saqueadores.