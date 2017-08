Al menos dos muertos tras tiroteo en Nuevo México

NUEVO MÉXICO(AP)

El gerente de la ciudad ha declarado a un periódico que dos personas murieron y cuatro personas resultaron heridas en un tiroteo dentro de una biblioteca pública de Nuevo México.



La Policía de Clovis y funcionarios también informaron que el tirador fue detenido y fue interrogado.



El gerente de la ciudad, Tom Phelps, dijo a The Eastern New Mexico News este lunes por la noche que tres de los heridos fueron llevados a un hospital en Lubbock, Texas.



Clovis, una ciudad de alrededor de 40 mil habitantes, está a unas 200 millas al Este de Albuquerque, cerca de la línea estatal de Texas.



Las autoridades no revelaron de inmediato los nombres de las dos personas que fueron asesinadas.



Los funcionarios planeaban divulgar más información en una conferencia de prensa este lunes por la noche.