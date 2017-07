Francia detiene a dos adolescentes sospechosos de incendios

PARÍS, Francia(AP)

Dos adolescentes comparecerán ante un juez francés por sospechas de que provocaron un incendio forestal que arrasó una amplia zona del Sureste de Francia y Córcega, informó un funcionario el viernes.



Las autoridades advirtieron que falta mucho para que el peligro acabe a pesar de que los bomberos han extinguido la mayoría de las llamas que azotaron más de 7 mil hectáreas (17 mil 300 acres) de tierra, destruyeron casas y forzaron la evacuación de millones de personas en el peor incendio que Francia había presenciado en una década.



Los dos menores, de 16 años, fueron arrestados el miércoles en Martigues por supuestamente iniciar un fuego en Carro, en el Norte de Niza, que quemó 150 hectáreas (370 acres) de terreno, explicó a The Associated Press el fiscal adjunto de la policía de Aix-en-Provence, Remy Avon.



Cerca de 230 bomberos han batallado con los incendios de Carro de esta semana, los cuales dañaron casas, hirieron a un rescatista y forzaron la evacuación de los residentes de la zona.



Los detenidos enfrentan cargos de incendio premeditado y robo y podrían enfrentar una pena de 15 años de cárcel, informó Avon.



El alcalde de Bormes-les-Mimosas, Francois Arizzi, es uno de los funcionarios que denunció que algunos de los incendios fueron ocasionados por pirómanos. La comuna francesa fue sitio de uno de los incendios más dramáticos.



"Tenemos que dejar de taparnos los ojos ante los hechos. Debemos de encontrar a los responsables y castigarlos para que no lo vuelvan a hacer", comentó el alcalde a los medios de comunicación.



El primer ministro francés, Emmanuel Macron, advirtió que "los actos malintencionados deben de ser castigados" por las autoridades.



Por otra parte, un hombre de 41 años admitió haber iniciado accidentalmente un fuego en Peynier con una máquina de cortar metal, agregó el funcionario. Las llamas, a 30 kilómetros (19 millas) al Noroeste de Marsella, devoraron 72 hectáreas de vegetación.



El sospechoso también se presentará ante un juez más tarde el viernes y podría enfrentar una sentencia de hasta cinco años en prisión.