Avanza fondo para el muro, aprueban mil 600 mdd

WASHINGTON, D.C()

Con el aval del Senado aún pendiente, la Cámara baja de Estados Unidos aprobó ayer casi mil 600 millones de dólares para la construcción de varios tramos de vallas fronterizas con México en 2018.



Por 235 votos a favor y 192 en contra, la mayoría republicana otorgó así una victoria preliminar al presidente Donald Trump en una de sus principales promesas de campaña, aunque será el contribuyente estadounidense y no México quien pagará por el muro.



"¡Ni un peso de México!", expresó ayer de manera sarcástica la congresista demócrata Louise Slaughter.



A pesar de que los líderes republicanos en la Cámara Baja presumieron de que con el voto de ayer lograban apoyar al presidente Trump a cumplir su promesa de construir un muro de concreto, la mayor parte de los fondos estarían destinados a construir vallas fronterizas como las ya existentes.



PODRÍAN FRUSTRAR PRESUPUESTO



Sin embargo, el presupuesto podría verse frustrado ante la Oposición de la minoría demócrata en el Senado, que tiene el poder para paralizar el proceso legislativo como ya hizo en mayo.



Según el paquete de gastos en el que fueron incluidos, los fondos para las barreras fronterizas están destinados para construir tres tramos: Uno de 51.5 kilómetros de vallas de metal en Texas, otro similar de 22.5 kilómetros en California y un dique de 45 kilómetros en el Río Bravo.



Aunque no se trataba del muro de concreto de Trump, algunos republicanos vendieron ayer la idea de que con los fondos lograría materializarse su promesa e incluso ayudar a México, cuyo Gobierno ha insistido en estar opuesto a la idea y que ha rechazado cualquier idea de pagar por ella.



"La mejor cosa que podemos hacer como un buen vecino para México es construir un muro donde sea necesario tal como el presidente Trump ha dicho para detener el flujo de miles de millones de dólares hacia México usados para corrupción", dijo el congresista republicano Louie Gohmert.



La buena noticia para Trump vino acompañada de una mala.



La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza confirmó ayer que la licitación de los prototipos de un muro de concreto sufrió un retraso y será ahora hasta noviembre cuando anuncie a los ganadores, y no en septiembre como se preveía antes.



De acuerdo con documentos revisados por AP, el retraso tiene como origen la inconformidad de dos de las empresas constructoras participantes, que decidieron apelar el proceso.



Renuncian a ajuste fronterizo





La Administración Trump, así como los líderes republicanos en el Congreso, anunciaron ayer que avanzarán con una propuesta de reforma fiscal este año que dejará de lado la provisión de un impuesto de ajuste fronterizo a las importaciones de Estados Unidos.



"Hemos evaluado que hay muchos puntos desconocidos asociados con (el impuesto) y hemos decidido dejar esta política de lado para poder avanzar con la reforma fiscal", explicó un comunicado conjunto de la Casa Blanca y los republicanos del Senado y Cámara baja.