Cientos de personas dan el último adiós a Alfie Evans, el bebé que conmovió al mundo entero

LIVERPOOL, Inglaterra(GH)

Más de mil personas se reunieron a las afueras de Alder Hey Hospital en Liverpool para despedir a Alfie Evans, informó Daily Mail.El bebé de 23 meses, tenía enfermedad neurológica degenerativa, por lo que había estado en coma durante un año.El lunes, la justicia pidió que lo desconectaran del respirador artificial, ya que los médicos consideraron que no tenía esperanzas de vida.Alfie Evans, quien nació el 09 de mayo del 2016, perdió la vida a las 02:30 horas local del sábado.Las familias que se reunieron en Springfield Park, cerca de Alder Hey, donde Alfie estaba siendo atendido, cantaron entre lágrimas como un tributo final para el "pequeño soldado".Sus padres Thomas Evans, de 21 años, y Kate James, de 20, cantaron 'You'll Never Walk Alone' (Nunca Caminarás Solo) y lanzaron globos azules al cielo, mencionando que su hijo era un gladiador.