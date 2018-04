Trump dice que Demócrata debería renunciar a la nominación de VA brouhaha

WASHINGTON D.C. (El Universal)

El presidente Donald Trump, pidió este sábado la renuncia del senador demócrata por acusaciones "falsas" que arruinaron la nominación del médico de la Casa Blanca que había estado a la cabeza del departamento de Asuntos de Veteranos.



Trump intensificó sus críticas al Jon Tester de Montana, el principal demócrata en el Comité de Veteranos del Senado, en dos tweets días después de afirmar que Tester "tiene que pagar un gran precio" políticamente en el estado amigo del Partido Republicano por su papel principal en Ronny La apuesta de VA fallida de Jackson.

Tester se enfrenta a una carrera de reelección competitiva este año.

Tester, en un comunicado, no respondió directamente a Trump, pero dijo que estaba comprometido a ayudar a los veteranos.



Lo que está en juego son las acusaciones de que Tester ha dicho que le llamaron la atención más de 20 militares y militares retirados que trabajaron con Jackson.



Tester comentó que no investigar habría sido "una negligencia en el cumplimiento del deber" y dijo que hacerlos públicos era importante en aras de la transparencia.



Los cargos contra Jackson plantearon preguntas sobre sus prácticas de prescripción y su capacidad de liderazgo, incluidas las acusaciones de embriaguez en el trabajo.



La oficina de Tester recolectó las acusaciones, que incluían un reclamo de que Jackson "se emborrachó y destrozó un vehículo del gobierno" en una fiesta de despedida del Servicio Secreto.

Trump tuiteó el sábado que las acusaciones "están demostrando ser falsas".



El Servicio Secreto no puede confirmar (de hecho lo niegan) ninguno de los falsos cargos demócratas que han devastado por completo a la maravillosa familia Jackson. “Tester debe renunciar ".



Trump dijo que la gente en Montana, un estado que ganó en 20 puntos porcentuales en 2016, "no tolerará este tipo de difamación".



Llamó a Jackson "el tipo de hombre que los de Montana respetarían y admirarían más, y ahora, por no hay razón alguna, su reputación ha sido destrozada. ¡No es justo, Tester!".



"Es mi deber asegurarme de que los veteranos de Montana reciban lo que necesitan y hayan ganado, y nunca dejaré de luchar por ellos como su Senador", dijo Tester.



También dijo que Trump ha firmado ocho proyectos de ley sobre veteranos en la ley.



Una portavoz del presidente del comité, el senador Johnny Isakson, republicano por Georgia, declinó hacer comentarios hoy sobre los tweets de Trump.



Cuando se le preguntó a Amanda Maddox si Isakson estaba preocupado por la publicación de las acusaciones por parte de Tester, ella citó los comentarios que el presidente hizo el jueves: "Todos tienen una obligación si hacen un cargo para liberarla. Y todos los acusados tienen derecho a tener un día en la corte para ser escuchados".



La Casa Blanca dijo el viernes, un día después de que Jackson retiró su nominación, que los registros internos generan dudas sobre algunas de las acusaciones más graves.



La Casa Blanca dijo que sus registros, incluidos los informes policiales, muestran que Jackson estuvo involucrado en tres incidentes menores en vehículos del gobierno durante los últimos cinco años, pero ninguno involucró el uso de alcohol y no se encontró que tuviera la culpa.



En un caso, un espejo retrovisor fue cortado por un camión que pasaba. En otro incidente, un conductor enfurecido en el condado de Montgomery, Maryland, presuntamente golpeó la ventana de Jackson durante un viaje matutino a Camp David.



La unidad médica de la Casa Blanca que Jackson dirigió con éxito pasó las auditorías regulares de sustancias controladas, según los registros de los últimos tres años. Las revisiones recomendaron mejoras en el manejo de sustancias controladas por parte de la unidad médica, pero no encontraron mala conducta.



The Associated Press revisó los documentos el viernes. Fueron el resultado de una revisión interna de la Casa Blanca de las alegaciones formuladas contra Jackson durante su breve proceso de confirmación. La Casa Blanca dice que los registros refutan las acusaciones.



La oficina de Tester no especificó el período de tiempo durante el cual ocurrió la supuesta mala conducta, y una vocera dijo el viernes que la oficina no haría ningún comentario hasta que supiera más acerca de los registros de la Casa Blanca.



Por otra parte, el Servicio Secreto dijo que no tiene pruebas para respaldar una acusación de que su personal intervino para evitar que Jackson perturbara al ex presidente Barack Obama durante un viaje al extranjero en 2015.



En una declaración del jueves, el Servicio Secreto dijo que había llevado a cabo una "revisión exhaustiva" de los documentos internos relacionados con los viajes de Obama al extranjero en 2015 y entrevistó a personas que estaban presentes.



No se encontró "ninguna información que indique que la acusación es exacta" y que no hay constancia de ningún incidente que involucre a Jackson.



CNN había denunciado que Jackson había golpeado borracho la puerta de la habitación de hotel y que el personal del Servicio Secreto intervino por temor a que despertara a Obama.



Jackson ha negado las acusaciones, calificándolas de "ataques sin fundamento y anónimos" sobre su carácter e integridad que son "completamente falsos y fabricados".



El personal demócrata en el comité del Senado también afirmó que Jackson había otorgado un suministro tan grande de un opioide recetado que los empleados entraron en pánico porque pensaban que las drogas habían desaparecido.



Dijeron que sus acusaciones se basaban en conversaciones con 23 de los colegas actuales y anteriores de Jackson en la Unidad Médica de la Casa Blanca.