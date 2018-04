Juez acepta retrasar la demanda de Stormy Daniels contra Trump

LOS ÁNGELES, California(AP)

Un juez retrasó el viernes una demanda civil presentada por la actriz porno Stormy Daniels contra el presidente Donald Trump y su abogado personal, Michael Cohen, citando una investigación criminal que enfrenta el abogado.



El juez de distrito de los Estados Unidos, S. James Otero, acordó dejar el caso en suspenso por tres meses y fijar una audiencia para el 27 de julio.



Cohen solicitó una demora después de que agentes del FBI allanaron su casa y su oficina a principios de este mes.



El FBI buscaba registros sobre un acuerdo de confidencialidad que Daniels firmó días antes de las elecciones presidenciales de 2016.



Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, ha dicho que tuvo una aventura con Trump en 2006 y demandó para disolver un acuerdo de confidencialidad que le impide hablar de ello. Ella también está demandando a Cohen, alegando difamación.



El abogado de Cohen dijo en la corte la semana pasada que debido a que la investigación criminal se superpone con los asuntos de la demanda, el derecho de su cliente contra la autoincriminación podría verse afectado adversamente porque no podrá responder y defenderse.



Otero estuvo de acuerdo y dictaminó que "existe una gran superposición factual potencial entre los procesos civiles y penales que implicarían en gran medida los derechos de la Quinta Enmienda del Sr. Cohen".



El abogado de Daniels, Michael Avenatti, tuiteó que probablemente presentaría una apelación inmediata al fallo de Otero ante la Novena Corte de Apelaciones del Circuito de los EU.



"No estamos de acuerdo con eso", escribió Avenatti. "La justicia retrasada es justicia denegada".



Mientras que Otero estuvo de acuerdo con Avenatti en que el argumento de Cohen sobre el retraso se hizo más débil sin que se presentara una acusación contra él, "la importancia de la redada del FBI no puede ser subestimada".



"Esto no es una simple investigación criminal", escribió Otero. "Es una investigación sobre el abogado personal de un presidente en funciones con respecto a documentos que podrían estar sujetos al privilegio abogado-cliente".



Continuó diciendo que "ya sea que se presente una acusación o no, y el tribunal cree que es probable que se base solamente en estos hechos, estas circunstancias únicas aconsejan a favor de la suspensión".



Cohen dijo en los registros judiciales que agentes del FBI habían confiscado sus dispositivos electrónicos y documentos que contienen información sobre los 130 mil dólares que Daniels recibió como parte del acuerdo. Los agentes también incautaron comunicaciones con su abogado, Brent Blakely, sobre el caso civil, dijo Cohen.



Daniels ha ofrecido devolver los 130 mil dólares y argumenta que el acuerdo es legalmente inválido porque solo fue firmado por ella y Cohen, no por Trump.



Cohen, quien negó haber tenido una aventura amorosa entre Daniels y Trump, dijo que pagó el dinero de su bolsillo con un préstamo con garantía hipotecaria.



Él ha dicho que ni la Organización Trump ni la campaña Trump participaron en la transacción con Daniels y que no se le reembolsó el pago.



Trump respondió preguntas sobre Daniels por primera vez a principios de este mes y dijo que no tenía conocimiento del pago hecho por Cohen y que no sabía dónde Cohen había obtenido el dinero. La Casa Blanca ha dicho en repetidas ocasiones que Trump niega el romance.



Trump dijo el jueves que Cohen maneja muy poco de su trabajo legal, pero lo representó en el "loco trato de Stormy Daniels".



Otero también dictaminó que Daniels 'no se vería sustancialmente afectada por un retraso, y escribió que "ya había aparecido en al menos dos shows nacionales ... para contar su presunta historia".



"La corte está de acuerdo en que (Daniels) no ha establecido que realmente haya sido disuadida de hablar, o que una demora en los procedimientos causaría un perjuicio indebido", escribió.



Los abogados de Cohen han acusado a Daniels de violar las cláusulas de confidencialidad más de 20 veces y dijeron que podría ser responsable por 1 millón en daños y perjuicios por cada violación.