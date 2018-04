Estados Unidos reafirma su 'compromiso blindado' para defender Corea del Sur

WASHINGTON D.C. (AP)

El presidente Donald Trump y el secretario de Defensa Jim Mattis hablaron este sábado con sus homólogos surcoreanos después del histórico encuentro entre los líderes de las dos Coreas, y Trump dijo que "las cosas van muy bien" mientras se prepara para una cumbre con Kim Jong Un.



Mattis y el ministro de Defensa Song Young-moo dijeron que estaban comprometidos con "una resolución diplomática que logre una desnuclearización completa, verificable e irreversible" del Norte, según la portavoz principal del Pentágono, Dana W. White, Mattis también reafirmó "el compromiso estadounidense implacable" de defender a su aliado "utilizando todo el espectro de las capacidades estadounidenses".



Trump tuiteó que tuvo "una conversación larga y muy buena" con el presidente Moon Jae-in y mencionó que actualizó al primer ministro de Japón, Shinzo Abe, sobre "las negociaciones en curso" para una cumbre anticipada con Kim, tentativamente programada para mayo o principios de junio.



Moon y Kim se han comprometido a buscar un final formal a la Guerra de Corea, que se libró entre 1950 y 1953, para fin de año y para liberar a la Península de Corea de las armas nucleares. Trump dijo que espera la reunión con Kim y que "debería ser todo".



"Las cosas van muy bien, se está estableciendo la hora y la ubicación de la reunión con Corea del Norte", tuiteó Trump.



Trump reclama crédito por la cumbre de Corea, pero ahora enfrenta una carga para ayudar a convertir la visión audaz pero vaga de los líderes coreanos en una realidad después de más de seis décadas de hostilidad.



Trump debe lidiar con las sospechas sobre su propia idoneidad para llevar a cabo ese tipo de negociaciones de guerra y paz, tener éxito donde sus predecesores han fallado, y si Kim realmente está dispuesto a renunciar a las armas nucleares que su nación demoró décadas en adquirir.



"Todavía no está claro si Corea del Norte todavía cree que puede tener su torta y comérselo también", dijo Victor Cha, quien hasta enero había estado postulado para convertirse en el embajador de Trump en Corea del Sur.



El viernes en una conferencia de prensa en la Casa Blanca con la canciller alemana, Angela Merkel, dijo que Trump se deleitó con el resplandor de la reunión entre Kim y Moon, y que tiene la responsabilidad de tratar de lograr la paz y la desnuclearización.



"Y si no puedo hacerlo, será un momento muy difícil para muchos países y mucha gente". Ciertamente, es algo que espero que pueda hacer por el mundo ", dijo.



Moon y Kim no han especificado qué medidas se tomarían para finalizar formalmente la guerra o eliminar las armas nucleares. Ahora la presión para obtener resultados, al menos por parte de los aliados, se ha trasladado a Trump.



El presidente rechazó a los críticos que dicen que está siendo manipulado por Kim, quien se ha cambiado abruptamente a la diplomacia después del empuje a gran escala del año pasado para convertirse en una potencia nuclear que podría amenazar a Estados Unidos continental.



"No creo que haya tenido este entusiasmo por alguien, por querer llegar a un acuerdo", dijo Trump en la Oficina Oval. "No vamos a jugar, vale.



Esperemos que hagamos un trato. Los Estados Unidos en el pasado se ha jugado como un violín".



El nuevo secretario de Estado, Mike Pompeo, quien se reunió con Kim hace cuatro semanas en Corea del Norte, dijo a los periodistas en Bruselas que tenía la impresión de que Kim hablaba en serio sobre la negociación de la desnuclearización debido a la campaña de presión económica dirigida por Trump.



Pero Pompeo añadió una palabra de advertencia: "Siempre tengo cuidado. Hay mucha historia aquí. Se han hecho promesas, se han levantado esperanzas y luego se han desvanecido”.



Corea del Norte ya ha llamado a detener las pruebas de misiles nucleares y de largo alcance, lo que ha ayudado a reducir las tensiones de manera significativa.



Corea del Norte fue golpeada con restricciones económicas sin precedentes durante 2017, cuando los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte intercambiaron amenazas mientras Kim empujaba a su nación hasta el borde de poder disparar un misil de punta nuclear en el continente estadounidense.



El clima diplomático ha cambiado dramáticamente este año, ya que Kim ha terminado su aislamiento internacional, llegando a Corea del Sur, Estados Unidos y China.



Mattis ha dicho que Estados Unidos es "optimista ahora que hay una oportunidad aquí que nunca hemos disfrutado desde 1950" y cualquier progreso dependerá de los diplomáticos, refiriendo al año en que estalló la Guerra de Corea.



La lucha, que también involucró a China, costó cientos de miles de vidas y terminó con la declaración de una tregua, no un tratado de paz. Eso ha dejado a la península en un estado técnico de guerra durante décadas.