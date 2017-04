Corrupción atiza peleas internas en el gobierno de Morales

LA PAZ(AP)

Que la oposición acuse al gobierno es algo habitual en Bolivia, pero que un ministro lance sospechas sobre otros altos funcionarios era impensable hasta ahora en los 11 años de Evo Morales en el poder.



El presidente de la poderosa petrolera estatal Guillermo Achá advirtió que no renunciará a menos que se lo pida Morales después de que el ministro de Justicia lo conminara a someterse a una investigación por las presuntas irregularidades en un contrato para la compra de tres taladros por 148 millones de dólares que aún no se ha concretado.



“Mientras no tenga otras instrucciones de las autoridades de Estado seguiré en mis funciones”, respondió Achá, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), después de que el ministro Héctor Arce lo responsabilizara “por cualquier juicio o arbitraje” que pudiera entablar la italiana Drillmec.



Según la investigación de la Unidad de Transparencia de YPFB el contrato con Drillmec estuvo plagado de irregularidades, los taladros tendrían sobreprecio y la compañía italiana habría pagado un viaje a Estados Unidos a funcionarios petroleros.



“Las observaciones de falta de transparencia y supuesto sobreprecio dañan a Drillmec y afectan la imagen del Estado italiano” que es accionista de la empresa, dijo la compañía en un comunicado.



Achá admitió haber ordenado la compra pero dijo que no participó en el “proceso de contratación”. Su despachó suspendió a 15 funcionarios, entre ellos al vicepresidente de Contrataciones.



“No es posible que Achá deslinde responsabilidades sólo por no haber firmado el contrato cuando él admite que conocía del proceso. Esa es la prueba de que la justicia no se aplica por igual para todos”, dijo otro de los denunciantes, el senador Oscar Ortiz del partido opositor Unidad Nacional.



Morales salió al paso de las acusaciones cruzadas y en rueda de prensa dijo el viernes que “la oposición se agarra de un tema” para desprestigiar su gestión, pero que en el caso de los taladros “es el gobierno que está investigando” tras detectar “procedimientos sospechosos”.



Desde que el gobernante nacionalizó los hidrocarburos en 2006 la petrolera estatal protagonizó sonados escándalos de corrupción. Su presidente en 2009, Santos Ramírez, fue destituido y enjuiciado tras el asesinato de un empresario que había retirado del banco casi medio millón de dólares para pagar sobornos tras adjudicarse un millonario contrato en YPFB. Ramírez fue condenado a 12 años de cárcel.



Pero talvez uno de los mayores fue el desfalco por más de 10 millones de dólares destinados a indígenas y campesinos pobres en el que están comprometidos dirigentes del gobernante Movimiento al Socialismo y autoridades. Tras dos años de investigación todavía no hay sentencia.



Otro escándalo implicó a una exnovia de Morales por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, pero no hay altos funcionarios investigados sino administrativos de bajo rango.



“Hay tres justicias en Bolivia: una para perseguir a opositores, otra para chantajear a ciudadanos y otra para proteger al poder”, dijo a The Associated Press el senador Ortiz.

Investigaciones del analista privado Diego Ayo indican que en una década el gobierno invirtió unos 27 mil millones de dólares en proyectos públicos, 87% de los cuales adjudicó en forma directa sin licitación.



Opositores y analistas sospechan que las pugnas internas son reflejo de los obstáculos para continuar en el poder que enfrenta Morales, quien pese a haber perdido un referendo que le hubiera permitido postularse a un cuarto mandato en 2019 ha insinuado que insistirá en reelegirse.



“Estamos viendo un fenómeno nuevo. A la corrupción se suma la gestión ineficiente y eso está aumentando el malestar y rechazo en la población”, dijo el analista y profesor universitario Carlos Cordero.