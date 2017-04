Enseñen a repudiar la violencia: Papa Francisco en Egipto

EL CAIRO(AP)

El papa Francisco exhortó el viernes a los grandes imanes de Egipto a que enseñen a sus discípulos a rechazar la violencia cometida en nombre de Dios y a predicar mensajes de paz y tolerancia, en una visita al país más poblado del mundo árabe tras una serie de atentados mortíferos contra los cristianos.



Francisco fue recibido de manera discreta y con una fuerte guardia policial en el aeropuerto internacional de El Cairo, pero descartó los temores por su seguridad y llegó a la ciudad en un sencillo Fiat azul con las ventanillas bajas, no los papamóviles blindados de sus predecesores.



Su primer acto fue la visita a la universidad Al Azhar, la milenaria institución de enseñanza suní donde se forman clérigos y eruditos de todo el mundo.



Allí abrazó al jeque Ahmed el-Tayeb, el gran imán de Al-Azhar, anfitrión de una conferencia de paz con el papa y otros líderes, tanto musulmanes como cristianos.



En su discurso, Francisco recordó que las civilizaciones del antiguo Egipto valoraban la búsqueda del conocimiento y la educación con mentalidad abierta y que se requiere el mismo compromiso en la actualidad para combatir la "barbarie" del extremismo religioso entre los jóvenes.



Aunque Al-Azhar ha condenado enérgicamente el fundamentalismo islámico, la prensa partidaria del gobierno egipcio acusa a sus autoridades de no esforzarse lo suficiente para reformar el discurso religioso islámico y purgar los libros canónicos de enseñanzas superadas y el odio por los no musulmanes.



"Como líderes religiosos, se nos convoca a desenmascarar la violencia disimulada como presunta santidad”, dijo Francisco entre aplausos. "Pronunciemos una vez más un 'No' claro y firme a toda forma de violencia, venganza y odio realizados en nombre de la religión o en nombre de Dios".



"Para enfrentar eficazmente la barbarie de los que fomentan el odio con violencia, debemos acompañar a los jóvenes, ayudarles en el camino a la madurez y enseñarles a responder a la lógica incendiaria del mal trabajando pacientemente por el crecimiento de la bondad", añadió.



El-Tayeb agradeció las declaraciones "justas" de Francisco contra las acusaciones de terrorismo y violencia dirigidas a los musulmanes y el islam.



"Debemos limpiar las religiones de conceptos equivocados, falsa piedad y aplicaciones fraudulentas que provocan conflictos e incitan al odio y la violencia", dijo. "El islam no es una religión de terrorismo porque una minoría entre sus seguidores pirateó algunos de sus textos" para derramar sangre, dijo entre aplausos.



Francisco ha dicho que quiere llevar un mensaje de paz a un país golpeado por ataques extremistas islámicos y fomentar una cultura de respeto y tolerancia hacia las minorías religiosas, dijo el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano.



"La cuestión fundamental es la educación, y educar a aquellos con creencias religiosas diferentes, especialmente los jóvenes, para que tengan un gran respeto por otras confesiones", dijo Parolin al diario vaticano L'Osservatore Romano. "La cuestión del lenguaje es fundamental: cuando utilizas un lenguaje violento, existe el peligro de que pueda derivar en actos violentos".



Tras visitar Al-Azhar, Francisco acudirá a la sede de la Iglesia copta ortodoxa, a la que pertenecen en torno al 10% de los 92 millones de egipcios para un encuentro con el patriarca Teodoro II.



Francisco y Teodoro II presidirán un servicio religioso ecuménico en la iglesia de San Pedro, la capital copta que sufrió un ataque suicida en diciembre reivindicado por milicianos del grupo extremista Estado Islámico. Treinta personas murieron.



Aunque Francisco ha rechazado utilizar el papamóvil blindado que utilizaron sus predecesores en viajes al extranjero, se han tomado otras precauciones para las 27 horas que pasará en El Cairo. Las calles en torno a la catedral ortodoxa y la embajada vaticana se cortaron al tráfico de autos y la policía llenó el lujoso barrio de El Cairo donde el papa pasará la noche del viernes.