Juez aprueba excarcelación de dreamer mexicano en Seattle

SEATTLE(AP )

BREAKING: Daniel Ramirez Medina to be released tomorrow after 46 days in detention. The fight to protect ALL #DREAMers continues! #Not1More pic.twitter.com/koIskTaSdC — Hispanic Caucus (@HispanicCaucus) 29 de marzo de 2017

Un joven mexicano que fue arrestado por agentes migratorios pese a que está amparado por un programa federal diseñado para proteger de la deportación a quienes fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños, puede ser excarcelado mientras se realiza su proceso, falló el martes un juez de inmigración.Matt Adams, abogado del grupo activista Northwest Immigrant Rights Project, dijo a The Associated Press que espera que Daniel Ramírez Medina, de 24 años, sea liberado el miércoles tras la orden del juez John Odell.Los agentes migratorios arrestaron a Ramírez el 10 de febrero en un apartamento suburbano de Seattle, adonde habían ido para detener a su padre, quien tenía antecedentes penales y ya había sido deportado.Los agentes afirman que Ramírez, que llegó a Estados Unidos cuando tenía 7 años, reconoció que pertenecía a una pandilla, lo cual él niega vehementemente.El joven no tiene antecedentes penales y en dos ocasiones aprobó las revisiones de antecedentes para poder inscribirse en el programa DACA, que permite que los jóvenes traídos de manera ilegal a Estados Unidos cuando eran niños se queden en el país y obtengan un permiso de trabajo.Un juez federal en Seattle ratificó la semana pasada una decisión de no liberar a Ramírez, y dijo que en lugar de ello él debería impugnar su detención ante un tribunal de inmigración.El juez federal de distrito Ricardo S. Martínez dijo que "aún hay muchas interrogantes con relación a la conducta del gobierno" al arrestarlo.Entre esas preguntas, han dicho sus abogados, está la de si agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas malinterpretaron un tatuaje en su antebrazo cuando lo describieron como un "tatuaje de pandilla" en un informe sobre el arresto. Los abogados dicen que el tatuaje, el cual dice "La Paz BCS", es en honor a la ciudad de La Paz, en el estado mexicano de Baja California Sur, donde él nació.El caso de Ramírez es uno de varios arrestos recientes que han generado temores entre los activistas que defienden a los inmigrantes. Les preocupa que las protecciones del programa DACA, instituido por el presidente Barack Obama en 2012, no se observen a cabalidad.Unos 750 mil inmigrantes se han inscrito en el programa DACA desde que comenzó.