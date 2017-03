Dick Cheney denuncia injerencia rusa en elecciones de EU

NUEVA DELHI (AP)

El ex vicepresidente estadounidense Dick Cheney fustigó a Rusia ante acusaciones de que interfirió en las elecciones presidenciales de su país, calificando el hecho de un acto hostil.El presidente ruso Vladimir Putin intentó empeñadamente interferir en las elecciones del 2016 y en otros procesos democráticos estadounidenses, dijo Cheney el lunes en un discurso en Nueva Delhi."En algunos lugares, eso sería considerado un acto de guerra", dijo el ex vicepresidente.Cheney señaló que si bien la Guerra Fría hace rato concluyó, Putin se ha embarcado en una campaña por restablecer el poderío ruso tras el colapso de la Unión Soviética."Putin tiene ambiciones de tratar de corregir lo que él considera un desastre. Tiene ambiciones para los países bálticos. Ansiaba Crimea y la invadió. Y ahora está tratando de socavar a la OTAN", agregó el ex funcionario de la administración de George W. Bush.La ciberpiratería rusa "es el tipo de conducta y de actividad que veremos a futuro", señaló el ex vicepresidente aunque agregó que Rusia "no debe subestimar la importancia que Estados Unidos le da a los intentos de interferir en nuestros procesos democráticos".Las declaraciones de Cheney surgen en momentos en que las comisiones de asuntos de inteligencia tanto de la Cámara de Representantes como del Senado investigan la posibilidad de que la injerencia rusa ayudó a llevar a Donald Trump a la presidencia.Entre otras amenazas que tiene Estados Unidos, dijo Cheney, están China, Corea del Norte, Irán y el grupo terrorista Estado Islámico.Calificó a Corea del Norte como "el país más peligroso del mundo, donde un jefe de gobierno impredecible" está desarrollando armas nucleares.Cheney dijo que estas amenazas cunden cuando las fuerzas armadas estadounidenses se encuentran "sumamente debilitadas" por los recortes de presupuesto decididos por el gobierno de Barack Obama