Reaparece líder de Sendero Luminoso para nuevo juicio en Perú

LIMA, Perú(AP)

Encorvado y caminando como un anciano, el líder de Sendero Luminoso reapareció en un juicio después de dos años. Ahora se le imputa su autoría mediata en la muerte de 25 peruanos tras la detonación de un carro con 400 kilos de explosivos.



Abimael Guzmán, de 82 años y barba crecida, fue recibido con aplausos y abrazos por una decena de miembros de la cúpula del movimiento extremista, que también están encarcelados por crímenes que ensangrentaron Perú y causaron miles de muertos entre 1980-2000.



Vestido de camisa azul, lentes de medida y cogiendo una toalla celeste con la mano izquierda para secarse el sudor de la frente, Guzmán le pidió al juez que sea atendido por un médico privado porque "no confía" en los que pertenecen al sistema carcelario de Perú. "He hecho un esfuerzo para venir, ésa es la situación. Lo que pido es que un médico me vea y que yo pueda solventarlo, porque no confío en otro", dijo Guzmán sentado junto a su esposa, Elena Iparraguirre, y los otros dirigentes de Sendero.



El proceso se desarrolla en una sala judicial de una cárcel militar a orillas del Pacífico, donde Guzmán está preso en una celda individual desde 1992, cuando fue capturado por un grupo especial de policías que lo siguió por varios años.



Guzmán no había sido visto desde 2014, cuando el juicio empezó.



El atentado por el que se le juzga provocó 25 muertos y 155 heridos. Ocurrió en julio de 1992 en un barrio de clase media de la capital donde el grupo enfocó sus ataques y había detonado más de 30 carros bomba desde inicios de ese año.



Guzmán ya cumple una condena a perpetuidad emitida en 2006 por ordenar la muerte de otros 69 peruanos en una remota aldea andina llamada Santiago de Lucanamarca en 1983.



En la actualidad, según analistas, Sendero Luminoso cuenta con no más de 200 combatientes y su refugio es la principal zona productora de cocaína de Perú, el valle amazónico de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro.



Entre 1980 y 2000, Perú vivió un conflicto armado interno en el que enfrentó de un lado a las fuerzas de seguridad y los comités campesinos de autodefensa y por el otro a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Una comisión de la verdad calcula que la cifra de muertos podría haber alcanzado hasta 70 mil.