Los socialistas en Francia votan en elecciones primarias

PARÍS, Francia(AP)

El socialista rebelde Benoit Hamon llega a la segunda vuelta de las elecciones primarias de la izquierda en Francia como sorprendente favorito ante el ex primer ministro Manuel Valls, en una votación que realineará la impredecible campaña presidencial del país.



Hamon es el favorito en la votación del domingo después de conseguir el primer sitio y 36% de los votos en la primera ronda. Él plantea una "alternativa izquierdista determinada y optimista". Su propuesta más comentada es un "ingreso universal" de 750 euros (800 dólares) que se concedería gradualmente a todos los adultos.



Ahora tiene el respaldo de otro candidato de izquierda, Arnaud Montebourg, eliminado de la contienda con el 17,5% de los votos.



Valls, que llegó segundo con el 31,4%, criticó las promesas "poco realistas" de Hamon.

Hamon, quien fue viceministro de Educación y brevemente ministro de esa misma cartera, dejó el gobierno en 2014. Encabezó entonces a un grupo de legisladores socialistas que se oponían a las políticas económicas del gobierno, también socialista.



"Las soluciones fallidas de ayer no tienen ninguna razón para convertirse en éxitos mañana", dijo el jueves durante un mitin cerca de París.



El ciudadano Nassera Mohammad opina que el candidato de la extrema izquierda propone una "verdadera innovación" en la política francesa.



"Ahí es donde tenemos que ir, hacia una renovación... y no estar satisfechos con los programas viejos ni con las reformas pequeñas", agregó Mohammad, quien vive en la ciudad de Trappes, en los suburbios del oeste de París, donde Hamon fue elegido.



Diez economistas franceses, entre ellos Thomas Piketty —autor del best-seller "El capital en el siglo XXI"— publicaron esta semana un artículo para argumentar que el ingreso universal puede ser "relevante e innovador".



"Concebido y detallado concretamente, el ingreso vital universal puede ser un elemento clave para remodelar nuestro modelo social", escribieron.



Por su parte, Valls ha tratado de promover su experiencia como primer ministro de 2014 a 2016, a pesar de que eso lo asocia con el impopular presidente François Hollande.



El político promueve los valores de "autoridad y seguridad", en momentos en que el país sigue bajo la amenaza de posibles ataques terroristas.



Valls dice que él representa una "izquierda creíble" que busca un equilibrio entre el modelo social de Francia y las reformas que adaptarán al país a la globalización.



"No quiero ser el candidato de los impuestos, eso lo dejo a mi adversario", dijo Valls el jueves durante un mitin cerca de París. "Quiero ser el candidato del valor del trabajo, de los empleos, con una hoja de ruta clara y seria que ofrezca un futuro al pueblo francés".