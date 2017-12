Hombre asesina a su ex esposa y a sus dos hijos en Phoenix

PHOENIX, ARIZONA()

Un hombre mató a tiros a su ex mujer y los dos hijos menores de ambos en un complejo de apartamentos de Phoenix, Arizona, antes de enfrentarse a disparos con policías, informaron las autoridades el martes. El sospechoso está detenido.



La policía respondió el lunes por la tarde a una denuncia y encontró a una mujer muerta afuera. Los oficiales encontraron más tarde los cuerpos de una niña de 10 meses y un niño de 11 años dentro del apartamento.



Los agentes intentaron hablar con Anthony Ross, de 45 años, quien se atrincheró dentro de la vivienda, dijo el sargento Jonathan Howard.



Varias horas más tarde, después de que el hombre indicó que había matado a los dos niños, comenzó a disparar contra los oficiales.



Después del breve intercambio de disparos, fue detenido.



Ross no resultó herido. Un oficial resultó con lesiones y fue llevado al hospital en condición estable, dijo Howard.



INVESTIGAN SUCESO



Por el momento no se han dado a conocer los nombres de la mujer y los dos menores.



La policía está investigando el suceso, considerado un incidente de violencia doméstica.



La pareja estaba separada. Howard agregó que el agresor estaba de visita en Phoenix por las vacaciones.