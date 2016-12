Doctor de EEUU sobreviviente del ébola regresa a la medicina

FORT WORTH, Texas, EE.UU. (AP )

Un doctor estadounidense que sobrevivió al ébola después de que se infectara del virus cuando atendía a pacientes en Liberia regresó discretamente a la práctica de la medicina en Fort Worth.



El doctor Kent Brantly, que reanudó la práctica de la medicina familiar hace un año, trabaja ahora en la cadena de salud JPS Health Network, según el periódico Fort Worth Star-Telegram.



Atiende pacientes, da clases a residentes de medicina familiar y trabaja un día a la semana en partos en el hospital John Peter Smith.



Afirma que algunos pacientes lo reconocen y le mencionan la batalla por su vida que libró hace más de dos años. Brantly también dijo que todos los comentarios hacia su persona han sido positivos y muchos le indican que oraron por él.



"Tengo pacientes en la clínica que ocasionalmente dicen '¿de dónde lo conozco' o 'lo he visto en la televisión''', afirmó el médico, de 35 años, de Indiana.



Brantly se convirtió en el rostro del ébola para mucha gente en Estados Unidos: escribió un libro, se presentó en la Casa Blanca, dio conferencias en el país y salió en la portada de la revista Time.



Su experiencia en Liberia, donde trabajó nueve meses como médico para la agencia cristiana de asistencia Samaritan's Purse, consolidó su enfoque para la atención de pacientes a nivel local y en otras latitudes en el mundo.



Hubo un momento en el que Brantly pensó que moriría cuando se infectó del virus en julio de 2014. Cuando estuvo enfermo más de una semana recibió el medicamento experimental ZMapp.



"La primera dosis me provocó una severa reacción", afirmo Brantly. "Pasé de tener dificultades para respirar, pensando 'voy a morir de fallo respiratorio en las próximas horas', a estabilizarme esa noche —no estuve mejor, sino estable— y me evacuaron al día siguiente".

El médico continuó mejorando tras su traslado por aire al hospital de la Universidad Emory en Atlanta.



Brantly dijo que goza de buena salud ahora y aprovecha su experiencia en Liberia para enseñar el mensaje de cuidar a otros, en especial "optar por la compasión sobre el miedo".



Robert Earley, presidente y director general de JPS Health Network, dijo que "tengo gran respeto por los médicos como el doctor Brantly, no sólo por sus acciones humanitarias, sino por la aportación de conocimiento de medicina a la JPS".