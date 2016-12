Procesan a ex presidenta Fernández por asociación ilícita

BUENOS AIRES, Argentina(AP)

Un juez procesó el martes a la ex presidenta argentina Cristina Fernández por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en una causa que investiga la concesión irregular de obras públicas.



El juez federal Julián Ercolini también ordenó un embargo sobre los bienes de Fernández de 10.000 millones de pesos (unos 633 millones de dólares) y dispuso el procesamiento del ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido y del ex secretario de Obras Públicas José López.



También procesó al empresario Lázaro Báez, cuya compañía Austral Construcciones fue supuestamente beneficiada con la concesión irregular de obras, indicó el Centro de Información Judicial.