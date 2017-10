EU: Alertan de golosinas con marihuana durante Halloween

TRENTON, Nueva Jersey(AP )

Las autoridades en Nueva Jersey aconsejaron a los padres estar alerta de personas que pudieran poner golosinas con mariguana en las bolsas de sus hijos durante Halloween.



Pero sin evidencia de que eso haya sucedido jamás, muchos dicen que se trata de una táctica de amedrentamiento.



La oficina de justicia del estado publicó un documento que está siendo entregado por las agencias del orden en Nueva Jersey y que incluye una advertencia sobre “una presencia significativa de caramelos de mariguana en Nueva Jersey y estados vecinos”.



"La presencia de esas formas comestibles de mariguana representa un riesgo mayor para las personas, especialmente niños, que pudieran recibir accidentalmente el caramelo durante Halloween”, dijo la advertencia.



El boletín menciona el caso de un niño de 10 años en Nueva York que de acuerdo con la policía se sintió enfermo tras comer caramelo con marihuana que halló en la parte trasera del coche de la familia, aunque eso no tuvo nada que ver con Halloween.



Activistas a favor de la legalización de la yerba dicen que los caramelos con esta distancia son las nuevas “cuchillas en las manzanas”, una leyenda urbana sobre la que la policía en todo el país solía advertir, pese a la ausencia de casos conocidos.



"Los consumidores de cannabis no están tratando de dar cannabis a los niños.



No se trata de algo que yo haya escuchado jamás”, dijo Evan Nison, director ejecutivo del capítulo en Nueva Jersey de una agrupación nacional de legalización de mariguana.