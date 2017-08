Dara Khosrowshahi será el nuevo líder de Uber

WASHINGTON D.C. (AP)

El CEO de Expedia, Dara Khosrowshahi, ha sido nombrado el máximo ejecutivo de Uber, asumiendo el difícil trabajo de arreglar el disfuncional gigante de transportes y convertirlo de un gigante que pierde dinero a una empresa rentable.



La fracturada junta de ocho miembros de Uber votó por contratar a Khosrowshahi este domingo, con tres días de reuniones y la retirada del ex candidato Jeffery Immelt, ex presidente ejecutivo y presidente de General Electric, dijeron dos personas informadas sobre la decisión. No querían ser identificados porque la decisión no había sido anunciada oficialmente.



Khosrowshahi ha sido CEO de Expedia desde agosto de 2015. El sitio de reserva en línea es una de las agencias de viajes más grandes del mundo.



Él reemplazará al director general destituido, Travis Kalanick, y se enfrenta a la difícil tarea de cambiar la cultura de Uber, que ha incluido el acoso sexual y las acusaciones de engaño y espionaje corporativo.



Uber también está perdiendo millones cada trimestre, ya que continúa expandiéndose e invirtiendo en automóviles autodirigidos.



La compañía actualmente está siendo dirigida por un grupo de 14 personas.



Khosrowshahi ha servido como miembro de Expedia desde que fue separado de IAC / InterActiveCorp.