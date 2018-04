Suman 98 personas intoxicadas por consumir lechuga romana

ESTADOS UNIDOS (GH)

Las autoridades informaron que van 98 personas intoxicadas a causa de la lechuga romana, de las cuales 46 han sido internadas, 10 con insuficiencia renal, informó AP.



El brote es a causa de la bacteria E. coli en la lechuga romana cultivada en Yuma, Arizona.



En Arizona suman 8 personas de los 98 casos, mismas que estaban en una cárcel en Alaska.



Mississippi, Tennessee y Wisconsin fueron agregados el viernes a los estados con casos de intoxicación alimentaria reportados.



"No hemos podido garantizar que no haya ningún producto que salga de Yuma en este momento", dijo, Stic Harris, de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EU, para AP.



“La temporada de crecimiento en Yuma casi ha terminado, pero es posible que algunas enfermedades continúen ocurriendo”, dijo Matthew Wise de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.



Por lo que se pide a la ciudadanía a no consumir, ni comprar lechuga romana importada de Yuma.