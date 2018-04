Pareja de Texas se trajo a niña de 5 años de África y la esclavizó durante años

(AP)

Autoridades de Estados Unidos han detenido al hijo de un ex presidente de Guinea y su esposa por presuntamente esclavizar a una compatriota en su casa en Texas.



Mohamed Toure y Denise Cros-Toure fueron llevados a un centro de detención federal este viernes.



El abogado de Toure, Brady Wyatt, dijo a The Associated Press que su cliente es el hijo del fallecido presidente de Guinea, Ahmed Sekou Toure, que ayudó a Guinea a independizarse del dominio francés en 1958. Sekou Toure fue el primer presidente del país, un papel que ocupó hasta su muerte en 1984.



De acuerdo con una declaración jurada, los acusados trajeron a la víctima de cinco años desde su pueblo rural de Guinea a Texas en el año 2000, y la mantuvieron trabajando 16 años para ellos sin pago.



Los fiscales alegan que se vio obligada a hacer tareas como limpiar, cocinar, pintar, lavar y trabajar en el jardín, así como a cuidar a los cinco hijos de la pareja.



A la niña no se le permitió asistir a la escuela y se le quitó su pasaporte, manteniéndola en los EU ilegalmente después de que expirara su visa, de acuerdo con una declaración jurada.



La demanda también establece que la pareja golpeó a la niña con un cinturón o cable eléctrico si no cumplía con sus deberes.



Ella logró escapar de la casa en agosto de 2016 con la ayuda de antiguos vecinos.



La niña dijo a los investigadores que antes de llegar a Texas en el año 2000, había vivido con su familia en una choza de barro de una habitación con techo de paja y sin electricidad.







Su padre era agricultor y su madre la vendió para mantener a su familia, se lee en la declaración jurada.



Se dijo que su padre quería que ella viniera a Estados Unidos para una vida mejor.



Una audiencia está programada para el lunes por la mañana cuando los abogados de la defensa esperan que la pareja sea liberada de la custodia federal.