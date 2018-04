Muere ex presidente y alcalde de Guatemala Álvaro Arzú

GUATEMALA(AP)

El ex presidente que firmó la paz en Guatemala y era alcalde de la capital, Álvaro Arzú, murió la tarde de este viernes de un infarto.



El ex mandatario de 72 años, que gobernó el país entre 1996 y 2000, estaba jugando golf con familiares y amigos cuando le dio el ataque cardíaco.



Fue trasladado a un centro asistencial pero no logró sobrevivir, confirmó a The Associated Press el Secretario de Comunicación del presidente Jimmy Morales, Alfredo Brito.



Arzú fue un político de gran influencia en el país. Era aliado de Morales y su hijo Álvaro Arzú es el actual presidente del Congreso.



Arzú era investigado por la fiscalía por un caso en el que supuestamente habría utilizado fondos de la municipalidad capitalina para financiar su campaña política.