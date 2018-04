Ex radical que mató a dos agentes de la ciudad de Nueva York sale bajo libertad condicional

ALBANY, Nueva York (El Universal)

Un ex radical del Black Liberation Army (Ejército de Liberación Negro) que mató a dos policías de la ciudad de Nueva York hace casi medio siglo fue liberado este viernes luego de que fracasaron los esfuerzos para mantenerlo en prisión.



Los funcionarios de la prisión estatal dijeron que cumplirían el miércoles una decisión de un juez de apelación que denegó la solicitud de un sindicato de la policía de una orden de restricción temporal para mantener a Herman Bell tras las rejas.



El sitio web del Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria del estado dijo que Bell fue liberado el viernes de la instalación correccional Shawangunk de máxima seguridad en el Norte del condado de Ulster.



Bell y otros dos miembros del Black Liberation Army dispararon contra los oficiales Waverly Jones y Joseph Piagentini en 1971, después de atraerlos a un complejo habitacional de Harlem con una falsa llamada al 911, Jones recibió un disparo y murió instantáneamente, Piagentini recibió un disparo 22 veces.



Bell y los dos cómplices fueron condenados por asesinato. Fueron sentenciados en 1979 a 25 años a cadena perpetua. A Bell se le concedió la libertad condicional el mes pasado después de su octava audiencia de libertad condicional, durante la cual afirmó que tenía "un profundo remordimiento" por los asesinatos.



Inicialmente, Bell fue programado para ser liberado el 17 de abril, pero un juez estatal en Albany retrasó su liberación después de que la Patrolmen's Benevolent Association entablara una demanda en nombre de la viuda de Piagentini, quien afirmó que la junta de libertad condicional no siguió los protocolos apropiados para aprobar la liberación del preso.



El juez luego falló a favor de la liberación de Bell. El PBA apeló esa decisión, pero el juez de apelación también dictaminó que la junta de libertad condicional había seguido los protocolos y establecido el viernes para la liberación de Bell.



Durante una conferencia de prensa el viernes en la sede de la PBA en Manhattan, los funcionarios del sindicato dijeron que continuarían sus desafíos legales para la liberación de Bell.



Pidieron a los legisladores estatales y al gobernador demócrata Andrew Cuomo que arreglen lo que el PBA llama el sistema estatal de libertad condicional "roto".



En un comunicado emitido por la PBA, la viuda del Oficial Piagentini, Diane, dijo que el gobernador debería designar nuevos miembros de la junta de libertad condicional para volver a escuchar el caso de Bell.



"Qué vergüenza", escribió Diane Piagentini, de Long Island. "Deberías haber dejado a un lado la política y hecho lo correcto. Deberías habernos dado una nueva audiencia de libertad condicional ".



Los hijos del oficial Jones, Wanda y Waverly Jones Jr., han dicho en el pasado que Bell debería ser liberado. Wanda tenía un año y su hermano era un bebé cuando mataron a su padre.



Cuomo dijo el mes pasado que no está de acuerdo con la decisión de la junta de libertad condicional y que la liberación de Bell envía la señal equivocada.



Uno de los coacusados de Bell falleció en prisión, mientras que el otro, Anthony Bottom, cumple 25 años de prisión en la prisión correccional Sullivan de máxima seguridad en el condado de Sullivan.



Bottom, de 66 años, tiene previsto una audiencia de libertad condicional en junio.