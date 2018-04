Revelan cómo dieron con el paradero del asesino de Golden State

SACRAMENTO, California(AP)

Los investigadores que intentaron perseguir al llamado Asesino de Golden State usaron información de sitios web genéticos hace un año e identificaron a un anciano de Oregon como posible sospechoso.



Los registros judiciales obtenidos por The Associated Press muestran que en marzo de 2017 los investigadores en el condado de Clackamas, Oregon, convencieron a un juez para que ordenara al hombre de 73 años proporcionar una muestra de ADN.



Los documentos dicen que utilizaron un perfil genético basado en el ADN de escenas del crimen vinculadas al asesino en serie y lo compararon con información de sitios web genealógicos.



Crearon un árbol genealógico y usaron registros públicos para identificar al hombre de Oregón.



También citaron un raro marcador genético, que el hombre de Oregon compartió con el asesino, para que el juez emitiera la orden.



A principios de esta semana, la policía dice que arrestaron al hombre correcto por una docena de asesinatos y 50 violaciones desde 1976 hasta 1986.



Él es Joseph DeAngelo, un ex oficial de policía de 72 años que vivía en el área de Sacramento.