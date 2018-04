Nueva Zelanda añade servicios sexuales como habilidad laboral para solicitar residencia

(GH)

Quienes planeen mudarse a Nueva Zelanda podrán incluir su experiencia como trabajadores sexuales o personas de compañía para obtener más puntos a la hora de solicitar su permiso de residencia, según información del diario The New Zealand Herald Sin embargo, quien seleccione esa nueva habilidad y se declare como “alguien que presta sus servicios sexuales o de acompañamiento” en la Clasificación Uniforme de Ocupaciones de Australia y Nueva Zelanda (ANZSCO, por sus siglas en inglés), deberá aportar calificaciones relevantes y un mínimo de tres años de experiencia.El portavoz de la agencia de la Asociación de Migración e Inversión de Nueva Zelanda (Nzami), Peter Moses, indicó que obtener un visado de este tipo resultará muy difícil debido que en el país no hay gran carencia de personal en esa industria.Nueva Zelanda dejó de considerar la prostitución como delito en 2003 con la intención de que esa medida garantizara los derechos de las personas que desarrollan esa actividad y defenderlos contra la explotación.