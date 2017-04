Rechaza Trump intento de resolver crisis de Puerto Rico

SAN JUAN(AP )

El presidente Donald Trump declaró el jueves que se opone a los intentos de resolver la crisis de deuda que agobia a Puerto Rico, en momentos en que el territorio estadounidense contempla la posibilidad de tener que imponer duras medidas de austeridad a fin de resolver una profunda crisis económica.



"Los demócratas están amenazando con cerrar el gobierno a menos que entreguemos dinero a Puerto Rico y que le demos miles de millones de dólares a sus compañías aseguradoras debido al fracaso de OCare.

¡NO!", tuiteó el mandatario, aludiendo al programa de salud pública promovido por el ex presidente Barack Obama y conocido informalmente como Obamacare.



Trump se refirió a las negociaciones que están en curso sobre un complicado proyecto de gasto público que incluye numerosos elementos, como el financiamiento de clínicas que practican el aborto, normas para la protección del medio ambiente y regulaciones sobre la conducta de empresas financieras.



La líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo el jueves en conferencia de prensa que Puerto Rico es una de "varias áreas pendientes que preocupan".



El gobernador puertorriqueño, Ricardo Rosselló, viajó a Washington D.C. a pedirles ayuda a los legisladores para resolver una grave crisis económica, la cual ha sido atribuida al menos en parte a gobiernos anteriores de la isla que han solicitado miles de millones de dólares en préstamos a fin de cubrir los déficits presupuestarios.



Rosselló reiteró su pedido de que Puerto Rico reciba el mismo financiamiento para Medicaid que reciben los estados de la unión. Actualmente recibe menos subsidios por Medicaid y Medicare de lo que reciben los estados, lo que lo obliga a desembolsar más de mil millones de dólares al año solo en Medicaid, por encima de lo que gastaría si fuera un estado. Casi la mitad de los 3,4 millones de habitantes de la isla dependen de dicho programa.



Medicaid es el programa gubernamental de asistencia médica para los pobres o discapacitados y Medicare es un programa similar para los ancianos.



"Los demócratas están tratando de rescatar a las compañías aseguradoras debido al desastroso #ObamaCare y a Puerto Rico, con los dólares de los contribuyentes. ¡Qué triste!", tuiteó el presidente.



Rosselló respondió con su propio tuit: "Los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico merecen un trato justo. La salud y los derechos civiles no deben ser temas políticos".



La vocera de Rosselló emitió el jueves un comunicado en el que indicó que el tuit de Trump comprende "declaraciones que no reflejan el sentir mayoritario sobre la discusión y el análisis que se está produciendo en el Congreso sobre ese asunto".



Puerto Rico deberá llegar a un acuerdo antes del 1 de mayo con los tenedores de bonos para reestructurar parte de su deuda, o de lo contraria tendrá que pasar por un proceso parecido al de una bancarrota. El gobierno local ha estado negociando con los poseedores de bonos desde la semana pasada.



Legisladores de Puerto Rico denunciaron el miércoles que algunos republicanos están guiando gestiones para obligar a la isla a demorar el proceso similar a bancarrota, a cambio de un aumento de los fondos del Medicaid.



Puerto Rico estima que para diciembre de 2017 gastará la totalidad de los seis mil 400 millones de dólares de financiamiento suplementario para ese programa. Ello implica que la isla tendría que desembolsar 850 millones de dólares en gastos de salud para el próximo año fiscal si el Congreso no toma medida alguna.



Una junta que se ha hecho cargo de las finanzas de Puerto Rico advirtió hace poco que, sin el financiamiento adicional del Medicaid, la isla tendrá que despojar a cientos de miles de personas de sus prestaciones, o reorientar los fondos que estaban destinados a pagarle a acreedores y a financiar servicios públicos.



La crisis impulsó a miles de trabajadores gubernamentales sindicalizados a declararse en huelga esta semana con el fin de protestar contra las próximas medidas de austeridad, y decenas de miles de estudiantes en la universidad más grande de Puerto Rico han estado en huelga desde principios de este mes para oponerse a los recortes de millones de dólares que se avecinan.