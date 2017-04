Colombia pide tarjeta de movilidad fronteriza a venezolanos

BOGOTÁ(AP )

A partir de la próxima semana, el gobierno colombiano pedirá a los ciudadanos venezolanos que viven en la frontera con este país una tarjeta de movilidad fronteriza, que se utilizará como herramienta para agilizar su entrada a Colombia, informaron este jueves las autoridades.



Ésta reemplazará a la actual tarjeta migratoria y el objetivo será tener un documento de lectura mecánica que permita leer la información encriptada del portador, lo que no podía lograrse anteriormente, dijo el vocero de la cancillería colombiana.



El director de Migración Colombia, Christian Kruger, dijo en rueda de prensa que esta nueva medida no persigue el objetivo de obstaculizar a más de 42 mil venezolanos que diariamente se movilizan en los siete puntos fronterizos del territorio.



“Al contrario, esta tarjeta de movilidad la hacemos para facilitar la entrada de los ciudadanos venezolanos. Comúnmente en la frontera se exige el pasaporte únicamente y exclusivamente si usted quiere entrar, así sea 100 metros adelante. Somos conscientes de las demoras que se puedan presentar de la expedición de documentos en Venezuela en este momento”.



Asimismo, Kruger enfatizó que la nueva tarjeta facilitará y garantizará la seguridad de Colombia y la posibilidad de verificar antecedentes judiciales de quienes viajen diariamente por el país “con el ánimo de facilitar la movilidad y de continuar garantizando una frontera segura y ordenada”, así como obtener un mayor control de quienes cruzan y cuántas veces lo hacen.



Según explicó, los venezolanos suelen ingresar a Colombia para comprar medicinas, alimentos y para buscar trabajo informal.



El documento tendrá una validez de seis meses y no será efectivo en el interior de Colombia, sino sólo para quienes vivan en la frontera y crucen de manera habitual. Asimismo, podrá ser cancelado en caso de que un ciudadano venezolano cometa algún crimen o se involucre en un proceso penal.