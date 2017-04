Republicanos se oponen a posible salida del TLC

WASHINGTON D.C. (Agencias)

Senadores republicanos arremetieron hoy contra la posibilidad de una orden ejecutiva del Presidente Donald Trump para que Estados Unidos abandone del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), advirtiendo de profundas efectos negativos en la economía.



Luego de que medios estadounidenses reportaran que la Administración Trump estudia ya un borrador de una orden ejecutiva para que el país salga del TLC con México y Canadá, miembros del propio Partido Republicano hicieron público su desacuerdo en la Cámara Alta.



“Pienso que tendría consecuencias profundamente negativas si nosotros simplemente abandonáramos el TLC”, opinó el Senador por Texas, John Cornyn, número dos en liderazgo republicano en el Senado, en un evento público en el Woodrow Wilson Center esta tarde.



Apenas esta mañana, un reporte del sitio Politico aseguró que Trump estudiaba un borrador de una orden ejecutiva para emplazar a una salida del TLC, y que este habría sido redactado por los asesores Steve Bannon y Peter Navarro, considerados el ala proteccionista de la Administración.



“Francamente este reporte -que espero pruebe ser incorrecto- es inconsistente con todo lo que he escuchado del Secretario de Comercio, Wilbur Ross, y las señales que hemos estado recibiendo indicando que ellos (la Administración Trump) querían actualizar TLC, no eliminarlo”, dijo Cornyn.



También, los dos Senadores republicanos por el Estado de Arizona -John McCain y Jeff Flake- hicieron público su desacuerdo ante un eventual abandono del TLC, que ocurriría seis meses después de que la Administración Trump enviara una notificación escrita a México y Canadá.



“Esto devastaría la economía en mi Estado. Espero que él no haga esto”, lamentó el Senador McCain, en entrevista con CNN de acuerdo con un reporte escrito de la televisora.



“Crecientes barreras comerciales con CAN (Canadá) y MEX (México) resultarían en empleos perdidos y costos más altos para los consumidores en #AZ (Arizona).