Trump sí acordó no hablar en público sobre pago de muro: Spicer

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Casa Blanca difundió hoy un comunicado conjunto con México que es prácticamente idéntico al publicado un poco antes por Presidencia, pero omite la referencia al supuesto compromiso entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto para no volver a hablar en público del polémico tema del pago del muro.Ante la duda que esto implicaba sobre si Trump realmente se había comprometido a esto, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, aclaró que efectivamente el presidente de EU acordó, durante una llamada telefónica con su homólogo mexicano, no hablar en público sobre cómo se financiará la construcción del muro fronterizo, según señala la cadena de noticias CNN “Acordaron no discutir públicamente cómo será pagado el muro, y que continuarán teniendo esa discusión en privado”, dijo Spicer.De acuerdo con CNN , cuando se le preguntó porqué esa información no estaba en el comunicado de la Casa Blanca, Spicer dijo: “Pregúntenle al Presidente (mexicano) porqué quiso ponerla en el suyo”.Cabe destacar que, durante una conferencia de prensa que dio hoy en la Casa Blanca después de la llamada telefónica en cuestión con Peña Nieto, Trump no mencionó nada sobre el financiamiento para la construcción del muro."Con respecto al pago del muro fronterizo, los dos presidentes reconocieron sus claras y muy públicas diferencias de posición en este tema, pero acordaron resolver estas diferencias como parte de una discusión integral de todos los aspectos de la relación bilateral", indica el comunicado difundido la Casa Blanca.La versión distribuida por el Gobierno mexicano es igual, pero incluye además la siguiente frase: "Los Presidentes también convinieron por ahora ya no hablar públicamente de este controversial tema".Trump convirtió en un estandarte de sus discursos electorales la insistencia en que México pagará por el muro que él planea construir en la frontera Sur, y esta semana volvió a asegurar en una entrevista televisiva que el país vecino reembolsaría el "cien por ciento" del costo.El presidente mexicano canceló su viaje a la capital estadounidense este jueves, tras la firma de Trump de una orden ejecutiva para construir "de forma inmediata" un muro en la frontera mexicana."Tuvimos una llamada muy, muy buena. Vamos a trabajar en una relación justa", aseguró hoy Trump sobre su conversación con Peña Nieto, durante una conferencia de prensa conjunta con la primera ministra británica, Theresa May.El mandatario estadounidense dijo que "México ha hecho polvo" a Estados Unidos en materia comercial por culpa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) y reiteró que renegociará su contenido."México con Estados Unidos ha negociado y nos ha hecho polvo con nuestros últimos líderes. Nos han hecho parecer estúpidos", reiteró Trump sobre las relaciones de intercambio comercial entre los dos países.