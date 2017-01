Alcalde de Berlín pide a Trump que no construya el muro

BERLÍN, Alemania(AP )

El alcalde de Berlín exhortó este viernes al presidente estadounidense, Donald Trump, a no construir un muro en la frontera con México.



La capital alemana estuvo dividida por un muro de 1961 hasta 1989. Fue construido por la dictadura socialista de Alemania Oriental para impedir que sus ciudadanos escaparan a Occidente, convirtiéndose en un poderoso símbolo de la opresión de la Guerra Fría.



El alcalde, Michael Mueller, dijo que "nosotros los berlineses sabemos muy bien cuánto sufrimiento provocó la división de un continente, consolidada por alambre de púas y concreto".



Indicó que los habitantes de Berlín "no debemos aceptar con los brazos cruzados que toda nuestra experiencia histórica sea descartada por aquellos a los que en gran medida debemos nuestra libertad, los estadounidenses".



Mueller citó textualmente la famosa exhortación del ex presidente estadounidense, Ronald Reagan, de "derribar" el muro de Berlín, y pidió a Trump que "no construya este muro".