Presidente checo vincula recientes ataques a inmigrantes

PRAGA(AP)

El presidente checo Milos Zeman vinculó este lunes los recientes ataques en Europa a la llegada masiva de migrantes que tratan de huir de sus países empobrecidos o desgarrados por la violencia.



En su discurso navideño anual, Zeman declaró: "hoy en día casi nadie niega el vínculo que hay entre la ola migratoria y los ataques terroristas".



Para no sufrir ataques terroristas, la Republica Checa debe rechazar el pedido de aceptar a migrantes "en esa supuesta propuesta voluntaria", una alusión a las gestiones de la Unión Europea para que distintos países hospeden a los extranjeros.



Zeman dijo que no tiene nada en contra de ayudar a los migrantes "en sus países o en países vecinos", o en ayudar a Italia y Grecia, pero "tener a migrantes musulmanes que no son compatibles con nuestra sociedad sería crear un caldo de cultivo para potenciales ataques terroristas".