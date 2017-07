EU advierte a turistas de alcohol adulterado en México

MILWAUKEE, Wisconsin(AP )

El gobierno de Estados Unidos alertó el miércoles a sus ciudadanos que viajan a México sobre reportes de alcohol adulterado que han ocasionado que las personas que lo ingirieron se enfermaran o perdieran el conocimiento.



El periódico The Milwaukee Journal Sentinel recientemente informó sobre viajeros que se enfermaban luego de tomar alcohol en los centros turísticos mexicanos.



El 20 de enero una residente del estado que viajó a México con su familia fue hallada flotando inconsciente en la alberca del hotel donde estaban hospedados.



El Departamento de Estado publicó la advertencia el miércoles en su sitio de viajes a México. La advertencia aconseja a los turistas a beber con moderación y buscar ayuda médica si comienzan a sentirse mal.



Una vocera del departamento dijo a The Associated Press que los estadounidenses también deberían de contactar a la embajada de Estados Unidos más cercana o a un consulado mexicano en caso de que se sientan mal.