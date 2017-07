Transgéneros no pueden prestar servicio militar: Trump

WASHINGTON D.C. (AP)

El presidente Donald Trump declaró que las personas transgénero no podrán prestar servicio en las fuerzas armadas “en capacidad alguna” debido a “enormes costos médicos y la perturbación que causaría".



El anuncio del mandatario, realizado en Twitter la mañana del miércoles, no aclara qué ocurrirá con las personas transgénero que ya están prestando servicio militar.



El presidente tuiteó que tras consultar con “generales y expertos militares”, el gobierno “no aceptará ni permitirá que individuos transgénero sirvan en capacidad alguna en las fuerzas armadas estadounidenses”.



"Nuestras fuerzas armadas deben estar concentradas en una victoria decisiva y abrumadora y no pueden estar agobiadas con los tremendos costos médicos y las perturbaciones que causaría la presencia de transgéneros”, dijo.



La dirigente de los demócratas en la Cámara de Representantes Nancy Pelosi fustigó la medida, calificándola de “vil y odiosa”.



En un comunicado, Pelosi señaló que las declaraciones de Trump ocurrieron en la misma fecha en que en 1948 el entonces presidente Harry S. Truman firmó el decreto permitiendo a los negros prestar servicio militar.



La decisión de Trump “es una decisión cruel y arbitraria diseñada para humillar a los estadounidenses transgénero que se han hecho voluntarios para defender la patria”.



La “repugnante” prohibición no se debe “al sentido de honor, a la decencia, o a la seguridad nacional, sino simplemente al perjuicio”, dijo Pelosi.



Actualmente hay hasta 250 miembros de las fuerzas armadas en el proceso de transición de género o que han recibido aprobación formal dentro del sistema del Pentágono, de acuerdo con varios funcionarios militares.



El Pentágono se niega a revelar datos sobre el número de soldados transgénero actualmente en servicio. Un estudio RAND concluyó que existen entre 2 mil 500 y 7 mil transgéneros miembros activos de las fuerzas armadas y entre mil 400 y 4 mil en las reservas.



Los transgéneros han podido servir abiertamente en las fuerzas armadas desde el año pasado, cuando el secretario de defensa Ash Carter anuló la prohibición. Desde el 1 de octubre, los soldados transgénero han podido recibir atención médica y comenzar a cambiar formalmente su género en el sistema de personal del Pentágono.



Pero Carter también dio a los servicios armados hasta el 1 de julio para desarrollar políticas para permitir a personas que ya se identificaban como transgénero integrarse a las fuerzas armadas, si satisfacían los estándares médicos, físicos y otros y han sido estables en su identificación de género por 18 meses. Recientemente, comandantes militares anunciaron un retraso en esa medida.