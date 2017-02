Al expulsar a migrantes, Trump desperdicia potencial: NYT

WASHINGTON D.C. (SUN)

Opinion: In addition to the dire human toll, Trump's immigration plan will have severe economic costs https://t.co/id5eq2jk1M — The New York Times (@nytimes) 26 de febrero de 2017

Los periodistas de The New York Times criticaron el plan de deportación del presidente estadounidense, Donald Trump, abordando la situación desde el contexto económico, en una de sus editoriales.En el texto titulado The Immigration Facts Donald Trump Doesn’t Like, se menciona que en el año 2013, el Migration Policy Institute informó que en cuestiones de migración, en los que se incluye el control y el blindaje de la frontera entre Estados Unidos y México, la nación que en aquel entonces gobernaba Barack Obama , gasta más que en cualquier otra cuestión que le compete al gobierno federal.En The New York Times criticaron algunos de los planes del magnate, quien, entre otras medidas, ha sugerido incrementar el número de agentes que vigilan la frontera Sur de EU pero "no da detalles" sobre el costo que ésto supondría.El periódico, al que recientemente la Casa Blanca vetó de las conferencias de prensa, también hizo mención de la polémica surgida por los dichos de que México pagará por el muro que el presidente republicano quiere construir.Según The New York Times , no queda claro a qué se refiere Donald Trump cuando expresa que nuestra nación pagará por la estructura que frenará a los "bad hombres" en su intento por llegar a territorio norteamericano.El texto también hace mención a datos correspondientes a años en los que nadie se esperaba que la ex estrella de reality shows gobernara la nación más poderosa del mundo.Por ejemplo, se menciona que en 2014 se detalló que durante ocho años la patrulla fronteriza gastó más de $360 millones de dólares en la utilización de aviones no tripulados "pero se encontró poca o ninguna evidencia de que los aviones no tripulados hicieron la frontera más segura".Otro dato que el medio pone a la mesa, es el gasto que el gobierno estadounidense, a través de los impuestos de sus ciudadanos, tendrá que asumir para mantener a las personas que sean detenidas, a fin de que se les extradite.Para llevar a cabo sus planes, por ejemplo, el gobierno de Donald Trump tendría que encontrar la manera de "mantener" alrededor de 34 mil camas para migrantes, lo que según The New York Times tendría un costo de cerca de $5.5 millones de dólares por día.Eso sí, el diario también considera que los contratistas sabrían aprovecharse de la situación al ofrecer sus servicios por adicionar miles de camas, rejas y celdas (todo lo que se necesita para encarcelar a una persona).Un dato que el periódico no dejó escapar es que la sociedad se beneficia del trabajo de los migrantes: "Las granjas, restaurantes, hoteles, fábricas, comercios —todos los sectores de la economía— se benefician directa o indirectamente de la mano de obra migrante.Sobre los ciudadanos que se quejan de que los migrantes "no pagan impuestos", el medio señala en su editorial que éstos tampoco sacan provecho del gobierno: "Ellos no recurren a la Seguridad Social y no califican para vales de alimentos u otros programas sociales".Según el Times, los migrantes incluso pagan con su trabajo muchos de los beneficios de los estadounidenses al aportar, por ejemplo, unos "13 mil millones al año" a la Seguridad Social.Al llevar a cabo sus planes, Donald Trump estaría enviando a muchas de las personas que representan su fuerza de trabajo a Canadá y a México, se sugiere en el texto; y sobre las familias separadas, The New York Times apunta a que "si se tiene que encontrar a padres adoptivos para millones de niños abandonados, la sociedad no será más fuerte".Expulsar de Estados Unidos a los migrantes, como sugiere Donald Trump, supondría desperdiciar "potencial intelectual y económico", concluyen los periodistas del New York Times en su editorial.