Peña Nieto y yo acordamos cancelar nuestro encuentro: Trump

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que la cancelación de la visita de su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto , fue acordada entre ambos mandatarios."El presidente de México y yo hemos acordado cancelar nuestro encuentro agendado para la próxima semana", dijo el magnate durante un mensaje a líderes republicanos en Filadelfia, y añadió que "México tratará justamente a EU".Momentos antes, Peña Nieto anunció a través de Twitter que cancelaba su visita a la Casa Blanca, luego de que el magnate republicano dijera en la misma red social que si México no estaba dispuesto a pagar por el "muy necesario" muro fronterizo, entonces sería mejor cancelar la reunión.El secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo hoy que la administración del presidente de EU, Donald Trump, "mantendrá las línea de comunicación abiertas" y buscará una fecha para "agendar algo en el futuro".“La mayoría de la inmigración ilegal viene de nuestra frontera sur, el pueblo estadounidense no pagará ese muro y lo he dejado en claro al gobierno mexicano”, señaló Trump hoy en Filadelfia.Agregó que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) “ha sido un desastre para EU, le ha costado 60 mil millones de dólares al año sólo por el comercio con México. No permitiré que los estadounidenses paguen por este desastre”.“Además, está el problema de las de miles y miles de plantas que han cerrado en nuestro país. Sumado a los miles de millones de dólares de los contribuyentes para tratar con el problema de la inmigración ilegal y las deportaciones”, destacó el mandatario ante los líderes republicanos.El mandatario estadounidense envío el mensaje esta mañana, luego de que ayer el presidente Enrique Peña Nieto sentenció que México no pagará por el muro.El miércoles Trump firmó la orden ejecutiva para comenzar "en meses" la construcción del muro en la frontera entre los dos países, una decisión que lamentó Peña Nieto al reiterar que México no pagará los costes de esa barrera, como pretende el presidente estadounidense.En sus tuits de hoy, Trump enfatizó que Estados Unidos tiene "un déficit comercial con México de 60 mil millones de dólares".Además, el mandatario afirmó que el TLCAN, del que forman parte México y EU junto con Canadá, ha sido "unilateral" desde el principio, con el resultado de "números masivos de empleos y compañías perdidas".Tras firmar la orden ejecutiva sobre el muro este miércoles, Trump aseguró que la relación con México "va a ser mucho mejor" una vez que se construya esa barrera y señaló que va a tener "una estrecha coordinación" con el vecino del Sur, en un acto en el Departamento de Seguridad Nacional.Asimismo, en una entrevista con la cadena ABC, Trump precisó que la construcción del muro empezará en "meses" y aseguró que, aunque el Gobierno federal adelantará el dinero necesario para iniciar el proyecto, ese pago será "reembolsado por México", que se hará cargo del "cien por cien" del coste de la edificación.En respuesta, Peña Nieto ofreció un mensaje televisado para reiterar que México no va a pagar ese muro."Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez, México no pagará ningún muro", aseveró Peña Nieto.México "ofrece y exige respeto, como la nación plenamente soberana que somos. México refrenda su amistad con el pueblo de los Estados Unidos y su voluntad para llegar a acuerdos con su Gobierno, acuerdos que sean en favor de México y los mexicanos", añadió.Peña Nieto no se refirió a las demandas que se han multiplicado en las últimas horas en su país de que cancele su visita a Washington para reunirse con Trump ni habló de cambio de planes sobre ese encuentro.Mientras Trump firmaba la orden para la construcción del muro, los secretarios mexicanos de Exteriores, Luis Videgaray , y Economía, Ildefonso Guajardo, se reunieron durante diez horas con funcionarios del Gobierno estadounidense en la Casa Blanca.