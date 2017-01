Presidente electo de Haití niega lavado de dinero

PUERTO PRÍNCIPE, Haití(Agencias)

El presidente electo de Haití, Jovenel Moise, quien asumirá el cargo el próximo 7 de febrero, respondió ayer ante un juez que investiga las sospechas que lo relacionan con lavado de dinero y que él rechaza.



El político, proclamado a principios de este mes vencedor de las elecciones de noviembre pasado, se presentó, a puerta cerrada, ante el juez de instrucción Bredy Fabien.



Moise, un empresario de 48 años dedicado a la producción de banano y que ha crecido políticamente de la mano del ex presidente de la nación, Michel Martelly, declaró a la prensa, tras su encuentro con el magistrado, que no tiene “nada que ver” con lavado de dinero.



“Por ahora es el juez quien tiene que decidir sobre el caso; sin embargo, no tengo nada que ver con lavado de dinero”, afirmó.



Aseguró estar dispuesto a volver a declarar ante la justicia o “cualquier institución” sobre este tema.



Moise es sospechoso de cometer supuesto lavado de dinero, según un informe de la Unidad Central de Información Financiera (Ucref) publicado recientemente, aunque la investigación se había abierto en 2013.



El pasado lunes el portavoz de Moise, Lucien Jura, adelantó que el presidente electo estaba dispuesto a responder ante las autoridades por las sospechas de lavado de dinero.



“El presidente Jovenel Moise tiene confianza en las instituciones del país y quiere fortalecerlas. Si un juez o cualquiera quiere explicaciones, él está dispuesto a responder”, dijo Jura a la presa.



Varios senadores firmaron una carta pidiendo una investigación más profunda en el caso lo más pronto posible.