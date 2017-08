Fiscalía pide retirar inmunidad al presidente de Guatemala

GUATEMALA(AP )

La fiscal general guatemalteca Thelma Aldana pidió el viernes retirar la inmunidad al presidente Jimmy Morales para investigarlo por presunto financiamiento electoral ilícito.



En conferencia de prensa, Aldana dijo que el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN), por el que Morales se postuló, incumplió al no entregar la contabilidad de las transacciones financieras relacionadas con el origen, el manejo y la aplicación del dinero recaudado para la campaña, lo que impidió que fueran revisadas por las autoridades pertinentes. El delito presuntamente ocurrió cuando él era secretario general y representante legal del partido.



Según la fiscalía, el FCN también se negó a mostrar los informes contables y gastos de la campaña de 2015, por lo que el Tribunal Supremo Electoral lo denunció. En la investigación para llegar a estas conclusiones también participó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).



“Correspondía al secretario general la entrega oportuna de los informes y soportes contables establecidos para transparentar el proceso electoral y permitir el conocimiento público sobre el origen, cuantía y destino de los dineros canalizados hacia FCN-NACIÓN”, dijo Aldana, refiriéndose al partido por su nombre completo, al presentar el caso ante los medios de comunicación.



En un comunicado, el gobierno guatemalteco dijo que “el Presidente de la República manifiesta que ha sido y es respetuoso de las leyes y del debido proceso, por lo que confía en la objetividad de la justicia”.



Iván Velásquez, titular de la CICIG, dijo en la misma conferencia que “hubo seis millones de quetzales (unos 825 mil dólares) de financiamiento que se ocultó”, y agregó que hay otros gastos que no logran explicar cómo se pagaron.



Morales fue electo hace dos años tras una crisis de gobierno que llevó a la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti por casos de corrupción.



La solicitud de antejuicio de Morales llega en medio de una crisis por reportes de medios locales que señalan que el mandatario habría solicitado la remoción de Velásquez ante las Naciones Unidas, algo que el gobierno no ha negado ni confirmado.



En un comunicado, la ONU indicó que Morales y el secretario general António Guterres se reunieron en la sede del organismo, hablaron de Velásquez y Guterres “reiteró su confianza” en el jefe de la CICIG.



“En ese contexto, el Secretario General reiteró el cometido de la ONU en la lucha contra la impunidad y la corrupción y el continuo apoyo de la organización al mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala”, se afirma en el texto.