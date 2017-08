Aprobación de gestión de Trump baja a nuevos récords

WASHINGTON D.C. (AP )

Cuando asumió la presidencia, Donald Trump fue el mandatario entrante con más baja popularidad en la historia de las encuestas modernas. Las cosas no han cambiado.



Después de siete meses en el poder, los índices de aprobación de Trump siguen imponiendo récords indeseables.



Probablemente ya rebasó el índice de aprobación más bajo que haya tenido un presidente en su primer año.



Y el actual índice de aprobación de Trump, de 34%, es peor que el que tuvo el ex presidente Barack Obama en su peor momento.



La baja popularidad que Trump tiene con tan poco tiempo en el poder difiere con algunos patrones estadounidenses que han existido durante mucho tiempo.



Los estadounidenses también tienden a ser optimistas sobre los nuevos líderes y generalmente no son tan duros con ellos al comienzo de sus períodos.



El sondeo semanal más reciente de Gallup muestra que sólo el 37% de los estadounidenses ve positivamente a Trump.



Y el promedio de una encuesta de Gallup realizada durante menos tiempo, tres días, es de 34%.