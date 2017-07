Es erróneo fijar meta en déficit: IP de EU

WASHINGTON, D.C()

La Cámara de Comercio de Estados Unidos consideró ayer como un error que la administración del presidente Donald Trump fije la reducción del déficit comercial como uno de sus objetivos clave en la revisión del Tlcan.



Una semana después de que la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR, en inglés) diera a conocer sus objetivos para la renegociación del Tlcan, que iniciará el 16 de agosto, la principal organización que congrega a la iniciativa privada en EU advirtió como erróneo fijarse en el déficit.



"La balanza comercial de EU -ya sea el total o alguna con un socio específico- no es una medida justa de quién está ‘ganando’ en el comercio", dijo Tom Donohue, presidente Cámara, en la página de Internet del organismo que congrega a más de 3 millones de negocios en EU.



En su objetivos de renegociación, el USTR ubicó como prioridad reducir el déficit comercial en bienes que EU tiene con sus socios -que en el caso de México sumó en 2016 más de 64 mil millones de dólares-, algo que ha sido criticado pues una solución administrada iría contra el libre comercio.



En su texto, el presidente de la Cámara asegura sentirse satisfecho en general por la decisión del USTR de avanzar en la presentación de los objetivos de negociación del TLC, pero urgió también a avanzar con velocidad en el proceso de renegociación.



Sugiere Ildefonso a EU ampliar comercio



CIUDAD DE MÉXICO.-



Las autoridades mexicanas están dispuestas a discutir formas para que Estados Unidos reduzca sus déficit comerciales bajo el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (Tlcan), siempre y cuando no amenacen con frenar la capacidad exportadora del País, dijo Ildefonso Guajardo, secretario de Economía.



"No voy a ir y discutir si es correcto o incorrecto definir déficits comerciales como una meta, eso no es mi papel en Estados Unidos", señaló Guajardo al diario The Wall Street Journal.



"No descartamos la posibilidad de revisar la balanza comercial entre los socios de América del Norte, siempre y cuando cualquier solución que proponemos sea a través de la expansión del comercio, no de restricciones al comercio".