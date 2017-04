Republicanos retiran de presupuesto partida para muro

WASHINGTON D.C. (AP )

Negociadores legislativos se acercaron el martes a lograr un acuerdo sobre una iniciativa presupuestaria de emergencia que negaría al presidente Donald Trump su petición de fondos para construir un muro en la frontera con México.



La medida de contingencia eliminaría la amenaza de una parálisis de gobierno cuando se cumplan los primeros 100 días de gobierno de Trump el sábado.



El demócrata de mayor rango en el Senado, Chuck Schumer, dijo que los negociadores republicanos seguían las instrucciones de Trump, quien señaló el lunes por la noche que no insistiría en que se incluya una partida de mil millones de dólares para el muro en el proyecto de presupuesto de más de 1 billón de dólares. Trump dijo en una sesión con reporteros de medios conservadores que podría estar dispuesto a esperar hasta septiembre para el financiamiento.



La iniciativa de financiamiento temporal vigente expira el viernes a la medianoche.



Durante su campaña, Trump prometió en todo el país que construiría un muro a lo largo de los 3 mil 500 kilómetros (dos mil 200 millas) de la frontera Sur, y que México pagaría por él. Pero aunque la idea es una prioridad para los partidarios más ardorosos de Trump, los demócratas y muchos republicanos se oponen a ella, ya que la ven como un dispendio, y preferirían otras medidas, como el empleo de nuevas tecnologías y la contratación de más agentes fronterizos para combatir la inmigración ilegal.



"Yo apoyo que haya más financiamiento para la seguridad fronteriza", dijo el senador Lindsey Graham, un republicano crítico de Trump que cenó con el mandatario el lunes en la Casa Blanca. "Pero un muro de dos mil 200 millas, no creo que haya mucho apoyo para eso".



Trump prometió luchar por el muro.



"El muro se va a construir", dijo en la Casa Blanca el martes. Cuando se le preguntó cuándo, respondió: "Pronto".



Los demócratas también prometieron no ceder en la lucha. "Esto no es una negociación", dijo Schumer. "Nada de muro".