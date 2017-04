Paracaidista cae a su muerte al perder paracaídas principal

BARRE, Nueva York(AP)

El paracaídas principal de un experimentado paracaidista no estaba con él cuando su cadáver fue hallado en un campo en Nueva York, dicen las autoridades.



La policía del condado Orleans dijo que Erick Miller, de 30 años, saltó del avión junto con otra persona sobre el pueblo de Barre, 48 kilómetros (30 millas) al oeste de Rochester.



Cuando la otra persona aterrizó, no se pudo hallar a Miller. Su cuerpo fue encontrado más tarde en un campo.



Las autoridades dicen que el principal paracaídas de Miller fue hallado cerca, pero no adjunto a su cuerpo. Dicen que no está claro por qué el paracaídas de emergencia no se desplegó automáticamente.



La investigación del incidente está en curso.



Miller tenía una experiencia de más de 700 saltos.