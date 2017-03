EEUU reconoce ataque aéreo contra Mosul, en Irak

BAGDAD (AP )

Un ataque aéreo contra combatientes del grupo Estado Islámico en la ciudad iraquí de Mosul, que según testigos dejó al menos 100 personas muertos, fue lanzado por fuerzas estadounidenses, dijeron el sábado funcionarios norteamericanos.



Los funcionarios estadounidenses no confirmaron las versiones sobre las bajas civiles pero abrieron una investigación. En los días posteriores al ataque aéreo del 17 de marzo, los funcionarios estadounidenses habían dicho no tener la certeza de que las fuerzas de su país estuvieran detrás del ataque.



Según el comunicado que emitió la coalición encabezada por Estados Unidos, las fuerzas de seguridad iraquíes solicitaron el ataque aéreo contra combatientes y equipo del grupo Estados Islámico "en la ubicación correspondiente a donde se dijo que ocurrieron las bajas civiles".



Los efectivos del gobierno apoyados por Estados Unidos combatían a las fuerzas del Estado Islámico en esa zona al oeste de Mosul, de acuerdo con el comunicado.



La coalición dijo que considera con seriedad las versiones sobre bajas civiles y una valoración de Credibilidad sobre Bajas Civiles fue abierta para determinar los hechos en torno al ataque y la validez de las afirmaciones respectivas.



"Nuestro propósito siempre ha sido cero bajas civiles, pero la coalición no abandonará su compromiso con nuestros socios iraquíes frente a las tácticas inhumanas del ISIS de aterrorizar a civiles, usar escudos humanos y pelear desde sitios protegidos como escuelas, hospitales, lugares religiosos y vecindarios civiles", dijo la coalición



Altaf Musani, representante de la Organización Mundial de la Salud en Irak, dijo a The Associated Press en Amán, capital de Jordania, que la prioridad de la organización fue la atención rápida de los heridos.



"Es de nuestro entendimiento que hubo un incidente; hemos trabajado con los actores locales de salud y han confirmado más de 100 muertos", señaló Musani.