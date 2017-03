Tiroteo en Las Vegas deja un muerto y un herido

LAS VEGAS, Nevada, EU(AP )

Una persona perdió la vida en un tiroteo el sábado en The Strip de Las Vegas y un hombre armado se parapetó dentro de un autobús.



Todo comenzó al reportarse balazos en Las Vegas Boulevard en el corazón de The Strip, cerca del hotel-casino Cosmopolitan.



Dos personas fueron trasladadas al hospital después del tiroteo, dijo Danita Cohen, portavoz del University Medical Center. Una de ellas murió y la otra está en condición estable, añadió.



Las Vegas Boulevard está cerrado entre Flamingo Road y Harmon Avenue.



La policía indicó que no cree que haya otros sospechosos.