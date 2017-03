Nexos entre yerno de Trump e Israel plantean dudas

JERUSALÉN(AP )

Los viejos y profundos nexos comerciales y personales entre compañías de Israel y una empresa de bienes raíces de la familia de Jared Kushner —yerno del presidente Donald Trump y uno de sus principales asesores— podrían plantear un posible conflicto de interés: Puede quedar en duda la capacidad de Kushner para servir como un intermediario honesto mientras supervisa los esfuerzos de paz de la Casa Blanca en Medio Oriente.



Entre esos vínculos hay un acuerdo en curso de bienes raíces con una compañía de seguros de Israel. Esa empresa, Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd., confirmó que con junto a la empresa de la familia del yerno de Trump —Kushner Companies— comparte la propiedad y las ganancias en un edificio de apartamentos en Nueva Jersey.



Harel informó a The Associated Press de la inversión conjunta y admitió que estos lazos no se habían anunciado antes públicamente.



Adicionalmente, Kushner Companies confirmó tener relaciones de larga data con dos grandes bancos israelíes que han sido investigados por las autoridades norteamericanas por supuestamente ayudar a sus clientes ricos a evadir impuestos en Estados Unidos.



Sin embargo, algunos dicen que estos lazos pueden en realidad darle una ventaja sorprendente a Kushner mientras se prepara para poner en marcha las primeras conversaciones de paz bajo el gobierno de Trump.